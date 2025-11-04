विश्व कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से बदला लेने को बेताब ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लें टी20 विश्व कप तक पूरा शेड्यूल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Indian Women's Team Schedule after ODI World Cup: ऐतिहासिक महिला वनडे विश्व कप जीतने के बाद भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर है। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी साथियों को संदेश दिया कि गौरव के लंबे इंतजार के बाद एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है। हम इस बाधा को तोड़ना चाहते थे और अब हमारी अगली योजना इसे आदत बनाने की है। मेगा इवेंट में भारतीय टीम लगातार तीन मैच हारने के बाद लीग चरण में ही बाहर होने की कगार पर थी। लेकिन, मुश्किल हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी और न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद सात बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई और खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्व कप जीता।
भारत के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं, इस खिताबी जीत ने विश्वास को नई परिभाषा दी और बाधाओं को तोड़ते हुए भारतीय महिला क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह कपिल देव की अगुवाई में भारत के 1983 का विश्व कप जीतने के बाद देशभर में पुरुष क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी थी। उसी तरह अब हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला विश्व कप जीतने के बाद महिला क्रिकेट की भी लोकप्रियता बढ़ेगी। कौर अब चाहती हैं कि यह ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी रहे, क्योंकि टीम 2026 की गर्मियों में इंग्लैंड में होने वाले आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप तैयारी शुरू कर रही है।
बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया से होना है, जो सेमीफाइनल की हार का बदला लेने के लिए बेताब होगी। लेकिन, इससे पहले भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से एक लंबा ब्रेक लेंगी। 2025 के बचे हुए दो महीनों में टीम के लिए कोई टूर्नामेंट या सीरीज निर्धारित नहीं है। अब ये खिलाड़ी सीधे महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलती नजर आएंगी, जिसके जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है।
भारतीय महिला टीम तय शेड्यूल के अनुसार, अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। जहां टी20, वनडे और एकमात्र टेस्ट खेलेगी। इस दौरे की शुरुआत 15 फरवरी से होगी। इस दौरे के बाद दो महीने का गैप होगा और उसके बाद वह मई में इंग्लैंड के दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। फिर इंग्लैंड में ही जून में 2026 टी20 विश्व कप खेलेगी।
ऑस्ट्रेलिया दौरा (2026)
- पहला टी20 मैच - सिडनी, 15 फरवरी
- दूसरा टी20 मैच - कैनबरा, 19 फरवरी
- तीसरा टी20 मैच - एडिलेड, 21 फरवरी
- पहला वनडे - ब्रिस्बेन, 24 फरवरी
- दूसरा वनडे - होबार्ट, 27 फरवरी
- तीसरा वनडे (दिन-रात्रि) - होबार्ट, 1 मार्च
- एकमात्र दिन-रात्रि टेस्ट - पर्थ, 6-9 मार्च
इंग्लैंड दौरा (2026)
- पहला टी20 मैच - चेम्सफोर्ड, 26 मई
- दूसरा टी20 मैच - ब्रिस्टल, 30 मई
- तीसरा टी20 मैच - टॉन्टन, 2 जून
टी20 विश्व कप- जून 2026
- इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट - लॉर्ड्स, 10-13 जुलाई
