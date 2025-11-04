विश्व कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से बदला लेने को बेताब ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लें टी20 विश्व कप तक पूरा शेड्यूल

Indian Women's Team Schedule after ODI World Cup: ऐतिहासिक महिला वनडे विश्व कप जीतने के बाद भारतीय फैंस का उत्‍साह चरम पर है। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी साथियों को संदेश दिया कि गौरव के लंबे इंतजार के बाद एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है। हम इस बाधा को तोड़ना चाहते थे और अब हमारी अगली योजना इसे आदत बनाने की है। मेगा इवेंट में भारतीय टीम लगातार तीन मैच हारने के बाद लीग चरण में ही बाहर होने की कगार पर थी। लेकिन, मुश्किल हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी और न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद सात बार की विश्‍व विजेता ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई और खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्‍व कप जीता।