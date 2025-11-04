Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विश्व कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से बदला लेने को बेताब ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लें टी20 विश्व कप तक पूरा शेड्यूल

Indian Women's Team Schedule after ODI World Cup: विश्‍व कप जीतने के बाद अब भारतीय महिला टीम लंबे ब्रेक पर रहेगी, क्‍योंकि 15 फरवरी से पहले उसकी कोई सीरीज या टूर्नामेंट नहीं है। अब वह सीधे फरवरी में ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी, जिसके बाद इंग्‍लैंड का दौरा होगा और फिर टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 खेलेगी। आइये आपको बताते हैं उसका पूरा शेड्यूल क्‍या है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 04, 2025

Indian Women's Team Schedule after ODI World Cup

भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Indian Women's Team Schedule after ODI World Cup: ऐतिहासिक महिला वनडे विश्व कप जीतने के बाद भारतीय फैंस का उत्‍साह चरम पर है। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी साथियों को संदेश दिया कि गौरव के लंबे इंतजार के बाद एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है। हम इस बाधा को तोड़ना चाहते थे और अब हमारी अगली योजना इसे आदत बनाने की है। मेगा इवेंट में भारतीय टीम लगातार तीन मैच हारने के बाद लीग चरण में ही बाहर होने की कगार पर थी। लेकिन, मुश्किल हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी और न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद सात बार की विश्‍व विजेता ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई और खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्‍व कप जीता।

महिला क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ने की उम्‍मीद

भारत के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं, इस खिताबी जीत ने विश्वास को नई परिभाषा दी और बाधाओं को तोड़ते हुए भारतीय महिला क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखा है। उम्‍मीद जताई जा रही है कि जिस तरह कपिल देव की अगुवाई में भारत के 1983 का विश्‍व कप जीतने के बाद देशभर में पुरुष क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी थी। उसी तरह अब हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व में महिला विश्‍व कप जीतने के बाद महिला क्रिकेट की भी लोकप्रियता बढ़ेगी। कौर अब चाहती हैं कि यह ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी रहे, क्योंकि टीम 2026 की गर्मियों में इंग्लैंड में होने वाले आगामी आईसीसी टी20 विश्‍व कप तैयारी शुरू कर रही है।

सबसे पहले WPL 2026 में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना अब ऑस्‍ट्रेलिया से होना है, जो सेमीफाइनल की हार का बदला लेने के लिए बेताब होगी। लेकिन, इससे पहले भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से एक लंबा ब्रेक लेंगी। 2025 के बचे हुए दो महीनों में टीम के लिए कोई टूर्नामेंट या सीरीज निर्धारित नहीं है। अब ये खिलाड़ी सीधे महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलती नजर आएंगी, जिसके जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है।

भारतीय महिला टीम सबसे पहले करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा

भारतीय महिला टीम तय शेड्यूल के अनुसार, अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। जहां टी20, वनडे और एकमात्र टेस्‍ट खेलेगी। इस दौरे की शुरुआत 15 फरवरी से होगी। इस दौरे के बाद दो महीने का गैप होगा और उसके बाद वह मई में इंग्लैंड के दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। फिर इंग्‍लैंड में ही जून में 2026 टी20 विश्व कप खेलेगी।

भारतीय महिला टीम का आगामी शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया दौरा (2026)

- पहला टी20 मैच - सिडनी, 15 फरवरी

- दूसरा टी20 मैच - कैनबरा, 19 फरवरी

- तीसरा टी20 मैच - एडिलेड, 21 फरवरी

- पहला वनडे - ब्रिस्बेन, 24 फरवरी

- दूसरा वनडे - होबार्ट, 27 फरवरी

- तीसरा वनडे (दिन-रात्रि) - होबार्ट, 1 मार्च

- एकमात्र दिन-रात्रि टेस्ट - पर्थ, 6-9 मार्च

इंग्लैंड दौरा (2026)

- पहला टी20 मैच - चेम्सफोर्ड, 26 मई

- दूसरा टी20 मैच - ब्रिस्टल, 30 मई

- तीसरा टी20 मैच - टॉन्टन, 2 जून

टी20 विश्व कप- जून 2026

- इंग्‍लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट - लॉर्ड्स, 10-13 जुलाई

ये भी पढ़ें

पिता ने लड़कों की टीम में खिलाने के लिए कराया था बॉय कट, जानें शैफाली से लेकर हरमनप्रीत तक सभी विश्व विजेताओं की दिलचस्‍प कहानी
क्रिकेट
World Cup Winners Story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

04 Nov 2025 08:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विश्व कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से बदला लेने को बेताब ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लें टी20 विश्व कप तक पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

शैफाली, दीप्ति या मंधाना नहीं, अश्विन बोले- इस गेंदबाज के कारण भारत ने जीता विश्व कप

R Ashwin on Sri Charani
क्रिकेट

USA ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, UAE को इतने रनों से रौंद दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

UAE vs USA ODI match
क्रिकेट

हरमनप्रीत के साथ इस खिलाड़ी के लिए जीत का जश्न हुआ दोगुना, PCA ने लाखों रुपए देने का किया ऐलान

India Womens Cricket Team
क्रिकेट

वर्ल्डकप जीतने के 24 घंटे के भीतर हरमनप्रीत की लगी लौटरी! इस कंपनी ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर

Indian Women's Cricket Team
क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने पूरे स्टेडियम को खामोश करने की कही थी बात, अब हो रहा होगा पछतावा

Laura Wolvaardt and indian cricket team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.