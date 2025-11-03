दिल्‍ली की सलामी बल्‍लेबाज प्रतिका रावल रोहतक रोड जिमखाना में प्रशिक्षण लेने वाली पहली लड़की हैं। जहां आज 30 लडकियां प्रशिक्षण ले रही हैं। उनके पिता प्रदीप रावल खुद क्रिकेट में रुचि रखते थे और बीसीसीआई-प्रमाणित अंपायर हैं। उन्‍होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपनी पहली संतान को एथलीट बनाएंगे। प्रतिका मॉडर्न स्कूल में बास्केटबॉल में भी पारंगत थीं। लेकिन 9 साल की उम्र में उन्होंने तय कर लिया था कि क्रिकेट ही उनका रास्ता होगा। हालांकि लॉकडाउन के कारण भारतीय टीम में उनकी प्रगति में देरी हुई, लेकिन उन्होंने प्रदीप के साथ उनकी इमारत की छत पर अस्थायी नेट पर अभ्यास किया। प्रतिका एक मेधावी छात्रा भी रही हैं। उन्‍होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 92 प्रतिशत से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। वह मनोविज्ञान में स्नातक भी हैं। शैफाली वर्मा की जगह वनडे टीम में चुने जाने के बाद उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ कम समय में ही शानदार ओपनिंग जोड़ी बनाई, हालांकि सेमीफाइनल से पहले चोट लगने के कारण उनका विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। प्रतिका के नाम महिला वनडे में सबसे तेज़ 1,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है।