India A vs Oman: आज भारत के लिए करो या मरो की जंग, वैभव सूर्यवंशी समेत इन धुरंधरों पर टिकी निगाहें

India A vs Oman do and die match: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आज 18 नवंबर को भारत ए और ओमान के बीच करो या मरो की भिड़ंत होगी। ऐसे में एक बार फिर सभी फैंस की नजर 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। इस मैच से पहले आपको इससे जुड़ी अहम जानकारी देते हैं।

2 min read
lokesh verma

Nov 18, 2025

India A vs Oman do and die match

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)

India A vs Oman do and die match: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के ग्रुप बी में आज मंगलवार 18 नवंबर को भारत ए और ओमान के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा। इस ग्रुप में पाकिस्‍तान की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुकी है। आज के मुकाबले में जीतने वाली टीम भी सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। आज एक बार फिर सभी क्रिकेट फैंस की नजर फिर से 14 साल के तूफानी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने यूएई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की थी, पाकिस्‍तान के खिलाफ भी उन्‍होंने पिछले मुकाबले में काफी तेज शुरुआत की थी, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके थे।

शीर्ष क्रम भारत ए की सबसे बड़ी ताकत

यूं तो इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम वैभव सूर्यवंशी पर ही निर्भर नजर आ रही है, जिन्‍होंने यूएई के खिलाफ 144 और पाकिस्‍तान के खिलाफ 45 रन की तूफानी पारी खेली थी। उनके साथी ओपनर प्रियांश आर्य को भी बड़े शॉट्स के लिए जाना जाता है, हालांकि पिछले दो मैचों में 10 के स्‍कोर से आगे नहीं बढ़ सके हैं। वहीं, तीसरे नंबर पर उतरने वाले नमन धीर भी कम नहीं हैं, उन्‍होंने पिछले दो मैचों में 34 और 35 रनों की पारियां खेली हैं। आज उनसे इससे भी बड़ी पारी की उम्‍मीद होगी।

भारत ए के कप्‍तान जितेश शर्मा को भी खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में बड़े शॉट्स के लिए जाना जाता है। उन्‍होंने यूएई के खिलाफ महज 32 गेंदों पर 83 रनों की विस्‍फोटक पारी खेली थी। हालांकि पाकिस्‍तान के खिलाफ वह सिर्फ 5 रन बना पाए। इस तरह इन सभी शीर्ष धुरंधरों से आज कुछ बड़ी पारियों की उम्‍मीद होगी।

India A vs Oman मैच कब और कहां खेला जाएगा?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत ए बनाम ओमान का मैच दोहा में आज 16 नवंबर को भारतीय समयानुसार, शाम 8 बजे से खेला जाएगा। इससे आधा घंटा पहले 7.30 बजे दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन भी घोषित करेंगे।

India A vs Oman मैच को लाइव कहां देख सकते हैं?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए बनाम ओमान मुकाबले का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं। इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्‍ध होगी।

भारत ए टीम

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), नेहल वढेरा, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैश्य, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक और अभिषेक पोरेल।

ओमान की टीम

हम्माद मिर्जा (कप्तान), सुफियान यूसुफ (विकेटकीपर), करण सोनावले, वसीम अली, नारायण सैशिव, आर्यन बिष्ट, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान महमूद, मुजाहिर रजा, समय श्रीवास्तव, शफीक जान, जय ओडेद्रा, पृथ्वीकुमार माची, हसनैन शाह, शुएब अल बलुशी, उबैद उल्लाह और एमडी यूसुफ।

शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी, नमन को आउट कर साद मसूद ने किया भद्दा इशारा, आपने देखा क्या ये Video
क्रिकेट
Saad Masood send off to Naman Dhir

