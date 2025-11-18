India A vs Oman: आज भारत के लिए करो या मरो की जंग, वैभव सूर्यवंशी समेत इन धुरंधरों पर टिकी निगाहें

India A vs Oman do and die match: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के ग्रुप बी में आज मंगलवार 18 नवंबर को भारत ए और ओमान के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा। इस ग्रुप में पाकिस्‍तान की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुकी है। आज के मुकाबले में जीतने वाली टीम भी सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। आज एक बार फिर सभी क्रिकेट फैंस की नजर फिर से 14 साल के तूफानी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने यूएई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की थी, पाकिस्‍तान के खिलाफ भी उन्‍होंने पिछले मुकाबले में काफी तेज शुरुआत की थी, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके थे।