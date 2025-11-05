Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Richest Women Cricketers: ये हैं भारत की पांच सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, एक की संपत्ति करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा की

मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसे अनुभवी दिग्गजों से लेकर स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसे आधुनिक आइकन्स तक, इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट को न केवल सशक्तिकरण का माध्यम बनाया है, बल्कि संपत्ति अर्जन का एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 05, 2025

Team India

महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया (Photo IANS)

India five Richest Women Cricketers: महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया। इसी के साथ महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हुई है, यह पहली बार था, जब महिला और पुरुष क्रिकेट एक साथ टेलेकास्ट हो रहे थे और फैंस का ध्यान महिला मैच पर था। इस जीत ने एक और अहम पहलू पर रोशनी डाली, भारतीय महिला क्रिकेट में सिर्फ उपलब्धियों का ही नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण का भी दौर आ चुका है। आइये जानते हैं भारत की सबसे अमीर पांच महिला क्रिकेटर्स पर।

मिताली राज (40-45 करोड़ रुपये)

भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज ने भले ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन वे आज भी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने करियर में 10,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली मिताली करीब 40 से 45 करोड़ की संपत्ति की मालिक हैं। उनका सालों तक NIKE, CEAT जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ डील्स और बीसीसीआई का ग्रेड A+ अनुबंध रहा है।

संन्यास के बाद भी वे ब्रांड एंडोर्समेंट, मेंटरशिप रोल्स और क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए कमाई करती हैं। मिताली की कहानी जोधपुर की गलियों से शुरू होकर विश्व मंच तक पहुंची। यह भारतीय खेल इतिहास की सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक है।

स्मृति मंधाना (32-35 करोड़ रुपये)

बायें हाथ की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना न केवल बल्ले से धमाल मचाती हैं, बल्कि ब्रांड्स की भी पहली पसंद हैं। वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें रिकॉर्ड 3.4 करोड़ में खरीदा था, जो महिला क्रिकेट में सबसे महंगी डीलों में से एक है। स्मृति मंधाना देश की शीर्ष कमाने वाली महिला क्रिकेटरों में से एक हैं। उनके पास बीसीसीआई का ग्रेड A का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, वह टेस्ट मैच में 15 लाख रुपये, वनडे में 6 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय टी20 में 3 लाख रुपये की मैच फीस कमाती हैं, जिससे उनका कुल मूल्य 34 करोड़ रुपये हो जाता है।

वे Hyundai, Hero Motocorp, Red Bull, Garnier, Nike, Mastercard, Havells, Wrangler, Gulf Oil India, Bata’s Power Sportswear ब्रांड, Herbalife, PNB MetLife, Equitas Bank, Rexona और Unicef इंडिया सहित कई वैश्विक और भारतीय कंपनियों की ब्रांड एंबेसडर हैं। जिनसे प्रति अनुबंध 50-75 लाख रुपये तक की कमाई होती है। स्मृति के पास सांगली में एक खूबसूरत घर है, जिसमें जिम, थिएटर और उनका खुद का SM-18 स्पोर्ट्स कैफे भी है।

हरमनप्रीत कौर (23-26 करोड़ रुपये)

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे अमीर महिला क्रिकटरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। वुमन प्रीमियर लीग में वे मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेलती हैं। जिसके लिए उन्हें सालाना 1.8 करोड़ रुपये मिलते हैं। गुडरिटर्न्स और सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ है। उनके पास भी बीसीसीआई का ग्रेड A का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं। HDFC Life, ITC, Boost, CEAT, PUMA, TATA Safari, Asian Paints, Jaipur Rugs, The Omaxe State जैसे ब्रांड्स उनकी कमाई के स्तंभ हैं।

झूलन गोस्वामी (8 करोड़ रुपये)

'चकदा एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की संपत्ति करीब 7 से 8 करोड़ रुपये है। रिटायरमेंट के बाद भी, वह लीजेंड्स लीग क्रिकेट और एयर इंडिया के लिए खेलते हुए अच्छी कमाई कर रही हैं।

दीप्ति शर्मा (7-8 करोड़ रुपये)

ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा क्रिकेटर होने के साथ - साथ यूपी पुलिस में डीएसपी भी हैं। उन्हें वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में यूपी वारियार (UPW) ने 2.6 करोड़ में खरीदा था। दीप्ति के पास बीसीसीआई का ग्रेड बी का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। जिसके तहत उन्हें सालाना 30 लाख रुपये मिलते हैं। वह Puma और Thums Up जैसे ब्रांड्स को भी एंडोर्स करती हैं। सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 7 से 8 करोड़ रुपये है।

ये भी पढ़ें

वर्ल्ड कप फाइनल का मैच पलटने वाली इस खिलाड़ी की दादी को आया हार्ट अटैक, पर पिता ने इस वजह से छुपाई बात
क्रिकेट
Women's World Cup 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Updated on:

05 Nov 2025 11:01 am

Published on:

05 Nov 2025 10:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Richest Women Cricketers: ये हैं भारत की पांच सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, एक की संपत्ति करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा की

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

वर्ल्‍ड कप के बाद अब WPL में धमाल मचाएंगी महिलाएं, 2026 के ऑक्‍शन की तारीख हुई तय!

WPL 2026 Auction date
क्रिकेट

शैफाली के लिए मेरे मन में… विश्व कप के नॉकआउट से बाहर होने वाली प्रतिका रावल ने दिखाया बड़ा दिल

Pratika Rawal on Shafali Verma
क्रिकेट

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 10 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन, आसपास भी नहीं कोई खिलाड़ी

Virat Kohli
क्रिकेट

शादी कब है… शाहरुख खान ने रिंकू सिंह से किया सवाल तो वायरल हुआ ये मजेदार रिएक्‍शन

Shahrukh Khan question Rinku Singh about marriage
क्रिकेट

Ashes 2025-26: स्टीव स्मिथ को फिर मिली कप्तानी, लाबुशेन की वापसी, कॉन्स्टस हुए ड्रॉप, 7 साल बाद ये खिलाड़ी भी लौटा, देखें पूरा स्क्वाड

Steve Smith Return
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.