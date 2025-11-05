Richest Women Cricketers: ये हैं भारत की पांच सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, एक की संपत्ति करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा की

बायें हाथ की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना न केवल बल्ले से धमाल मचाती हैं, बल्कि ब्रांड्स की भी पहली पसंद हैं। वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें रिकॉर्ड 3.4 करोड़ में खरीदा था, जो महिला क्रिकेट में सबसे महंगी डीलों में से एक है। स्मृति मंधाना देश की शीर्ष कमाने वाली महिला क्रिकेटरों में से एक हैं। उनके पास बीसीसीआई का ग्रेड A का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, वह टेस्ट मैच में 15 लाख रुपये, वनडे में 6 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय टी20 में 3 लाख रुपये की मैच फीस कमाती हैं, जिससे उनका कुल मूल्य 34 करोड़ रुपये हो जाता है।