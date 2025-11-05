Richest Women Cricketers: ये हैं भारत की पांच सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, एक की संपत्ति करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा की

महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया (Photo IANS)
India five Richest Women Cricketers: महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया। इसी के साथ महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हुई है, यह पहली बार था, जब महिला और पुरुष क्रिकेट एक साथ टेलेकास्ट हो रहे थे और फैंस का ध्यान महिला मैच पर था। इस जीत ने एक और अहम पहलू पर रोशनी डाली, भारतीय महिला क्रिकेट में सिर्फ उपलब्धियों का ही नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण का भी दौर आ चुका है। आइये जानते हैं भारत की सबसे अमीर पांच महिला क्रिकेटर्स पर।
भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज ने भले ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन वे आज भी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने करियर में 10,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली मिताली करीब 40 से 45 करोड़ की संपत्ति की मालिक हैं। उनका सालों तक NIKE, CEAT जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ डील्स और बीसीसीआई का ग्रेड A+ अनुबंध रहा है।
संन्यास के बाद भी वे ब्रांड एंडोर्समेंट, मेंटरशिप रोल्स और क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए कमाई करती हैं। मिताली की कहानी जोधपुर की गलियों से शुरू होकर विश्व मंच तक पहुंची। यह भारतीय खेल इतिहास की सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक है।
बायें हाथ की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना न केवल बल्ले से धमाल मचाती हैं, बल्कि ब्रांड्स की भी पहली पसंद हैं। वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें रिकॉर्ड 3.4 करोड़ में खरीदा था, जो महिला क्रिकेट में सबसे महंगी डीलों में से एक है। स्मृति मंधाना देश की शीर्ष कमाने वाली महिला क्रिकेटरों में से एक हैं। उनके पास बीसीसीआई का ग्रेड A का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, वह टेस्ट मैच में 15 लाख रुपये, वनडे में 6 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय टी20 में 3 लाख रुपये की मैच फीस कमाती हैं, जिससे उनका कुल मूल्य 34 करोड़ रुपये हो जाता है।
वे Hyundai, Hero Motocorp, Red Bull, Garnier, Nike, Mastercard, Havells, Wrangler, Gulf Oil India, Bata’s Power Sportswear ब्रांड, Herbalife, PNB MetLife, Equitas Bank, Rexona और Unicef इंडिया सहित कई वैश्विक और भारतीय कंपनियों की ब्रांड एंबेसडर हैं। जिनसे प्रति अनुबंध 50-75 लाख रुपये तक की कमाई होती है। स्मृति के पास सांगली में एक खूबसूरत घर है, जिसमें जिम, थिएटर और उनका खुद का SM-18 स्पोर्ट्स कैफे भी है।
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे अमीर महिला क्रिकटरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। वुमन प्रीमियर लीग में वे मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेलती हैं। जिसके लिए उन्हें सालाना 1.8 करोड़ रुपये मिलते हैं। गुडरिटर्न्स और सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ है। उनके पास भी बीसीसीआई का ग्रेड A का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं। HDFC Life, ITC, Boost, CEAT, PUMA, TATA Safari, Asian Paints, Jaipur Rugs, The Omaxe State जैसे ब्रांड्स उनकी कमाई के स्तंभ हैं।
'चकदा एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की संपत्ति करीब 7 से 8 करोड़ रुपये है। रिटायरमेंट के बाद भी, वह लीजेंड्स लीग क्रिकेट और एयर इंडिया के लिए खेलते हुए अच्छी कमाई कर रही हैं।
ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा क्रिकेटर होने के साथ - साथ यूपी पुलिस में डीएसपी भी हैं। उन्हें वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में यूपी वारियार (UPW) ने 2.6 करोड़ में खरीदा था। दीप्ति के पास बीसीसीआई का ग्रेड बी का सेंट्रल कांट्रैक्ट है। जिसके तहत उन्हें सालाना 30 लाख रुपये मिलते हैं। वह Puma और Thums Up जैसे ब्रांड्स को भी एंडोर्स करती हैं। सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 7 से 8 करोड़ रुपये है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025