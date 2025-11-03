वर्ल्ड कप फाइनल का मैच पलटने वाली इस खिलाड़ी की दादी को आया हार्ट अटैक, पर पिता ने इस वजह से छुपाई बात

दक्षिण अफ्रीका की इनिंग के 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा की पहली गेंद पर वोल्वार्ट से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थोड़ा मिस टाइम हुआ और गेंद हवा में खड़ी हो गई। अमनजोत कौर अपनी बाईं ओर दौड़ने लगीं और गेंद को लपकने के लिए कूदीं। दौरान गेंद अमनजोत के हाथों से एक नहीं, दो बार छिटकी, लेकिन, उसके जमीन पर गिरने से पहले उन्होंने उसे दबोच लिया और इस तरह वोल्वार्ट की शतकीय पारी का अंत हुआ और भारत के खिताब जीतने की उम्मीदें पुख्ता हो गईं। जब भी महिला वर्ल्ड कप फ़ाइनल की चर्चा होगा, इस कैच का जिक्र ज़रूर किया जाएगा।