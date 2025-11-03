Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वर्ल्ड कप फाइनल का मैच पलटने वाली इस खिलाड़ी की दादी को आया हार्ट अटैक, पर पिता ने इस वजह से छुपाई बात

अमनजोत मैदान पर इतिहास रच रही थीं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी 75 वर्षीय दादी भगवंती देवी अस्पताल में हार्ट अटैक के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। वर्ल्ड कप के दौरान दादी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पिता भूपिंदर सिंह ने यह बात बेटी से छुपा ली। वे नहीं चाहते थे कि अमनजोत का ध्यान भटके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 03, 2025

Women's World Cup 2025

विकेट गिरने के बाद जश्न मनाते हुए अमनजोत कौर और रेणुका सिंह (Photo - EspnCricInfo)

Amanjot Kaur, Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत के लिए आसान नहीं था। 298 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा करने के बावजूद मैच दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में आता दिख रहा था। अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट एक छोर संभाले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने 98 गेंदों में शतक पूरा किया, भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ रहा था, जीत दूर होती दिख रही थी। लेकिन तभी भारतीय ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसने मैच पलट के रख दिया।

अमनजोत के कैच ने मैच का रुख पलटा

दक्षिण अफ्रीका की इनिंग के 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा की पहली गेंद पर वोल्वार्ट से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थोड़ा मिस टाइम हुआ और गेंद हवा में खड़ी हो गई। अमनजोत कौर अपनी बाईं ओर दौड़ने लगीं और गेंद को लपकने के लिए कूदीं। दौरान गेंद अमनजोत के हाथों से एक नहीं, दो बार छिटकी, लेकिन, उसके जमीन पर गिरने से पहले उन्होंने उसे दबोच लिया और इस तरह वोल्वार्ट की शतकीय पारी का अंत हुआ और भारत के खिताब जीतने की उम्मीदें पुख्ता हो गईं। जब भी महिला वर्ल्ड कप फ़ाइनल की चर्चा होगा, इस कैच का जिक्र ज़रूर किया जाएगा।

वर्ल्ड कप के दौरान उनकी दादी को आया हार्ट अटैक

अमनजोत मैदान पर इतिहास रच रही थीं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी 75 वर्षीय दादी भगवंती देवी अस्पताल में हार्ट अटैक के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। वर्ल्ड कप के दौरान दादी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पिता भूपिंदर सिंह ने यह बात बेटी से छुपा ली। वे नहीं चाहते थे कि अमनजोत का ध्यान भटके।

वर्ल्ड कप से फोकस न हटे, इसलीते पिता ने बात छुपाई

पेशे से बढ़ई और कॉन्ट्रैक्टर भूपिंदर सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "मेरी मां भगवंती अमनजोत की ताकत रही हैं। जब वह मोहाली के फेज-5 वाले घर की सड़क और पार्क में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी, दादी बाहर बैठकर घंटों उसे देखती रहती थीं। मैं बालोंगी में अपनी बढ़ई की दुकान पर होता था, लेकिन दादी का आशीर्वाद हमेशा अमनजोत के साथ रहा। पिछले दिनों उन्हें हार्ट अटैक आया। हमने अमनजोत को नहीं बताया। पिछले कुछ दिनों से हम अस्पताल में हैं। लेकिन वर्ल्ड कप जीत इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए एक सहारा बनकर आई है।”

ऐसे शुरू हुआ अमनजोत के क्रिकेटर बनाने का सफर

अमनजोत की शुरुआत स्केटर और हॉकी खिलाड़ी के रूप में हुई थी। लेकिन मोहाली की गलियों में पड़ोसियों के साथ क्रिकेट खेलते-खेलते उनका दिल वहीं अटक गया। अमनजोत अपना ज़्यादातर समय क्रिकेट खेलने में बिताती थी, इसलिए 2016 में एक पड़ोसी ने उनके पिता को सुझाव दिया कि वे अमनजोत को ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल एकेडमी में भेजें। जिसके बाद उनके पिता ने एक एकेडमी में अमनजोत का दाखिला कराया। जहां उनकी मुलाक़ात उनके कोच नागेश गुप्ता से हुई।

ये भी पढ़ें

World Cup 2025 prize money: भारतीय टीम को मिली IPL और मेंस WC विजेता से दोगुनी रकम, दक्षिण अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान तक सब मालामाल, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
World cup 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

03 Nov 2025 11:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वर्ल्ड कप फाइनल का मैच पलटने वाली इस खिलाड़ी की दादी को आया हार्ट अटैक, पर पिता ने इस वजह से छुपाई बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

शैफाली वर्मा का बड़ा खुलासा, बोलीं- सचिन तेंदुलकर ने इस तरह विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए किया प्रेरित

Shafali Verma on Sachin Tendulkar
क्रिकेट

वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद ट्रोल हो रहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर, Video हुआ वायरल, जानें क्या है वजह

World cup 2025
क्रिकेट

भारत के खिलाफ चौथे टी20 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आखिरी दो मैचों से बाहर

Travis Head ruled out
क्रिकेट

11 हजार रन बनाने वाला खिलाड़ी जिसे कभी नहीं मिला भारतीय जर्सी पहनने का मौका, अब बना महिला क्रिकेट का ‘साइलेंट हीरो’

क्रिकेट

विश्व विजेता महिला टीम के लिए BCCI ने भी खोला खजाना, हर खिलाड़ी को इतने करोड़ रुपए देने का ऐलान

BCCI announces 51 crore for world champions
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.