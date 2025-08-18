BCCI हेड क्वार्टर में इस दिन मंथन, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है भारतीय टीम का ऐलान

शुरुआती अटकलें थीं कि महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए कुछ खिलाड़ियों को तरोताजा रखने के उद्देश्य से दोनों टीमें अलग-अलग हो सकती हैं। फिलहाल अब यह सामने आया है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए उसी टीम की घोषणा होने की संभावना है, जिसमें पांच सदस्यीय चयन समिति और टीम प्रबंधन के फैसले के आधार पर केवल न्यूनतम बदलाव की गुंजाइश होगी। इसके अलावा चयन समिति बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में होने वाले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप अभ्यास मैच के लिए भारत-ए टीम का चयन कर सकती है।