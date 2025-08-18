Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Sarfaraz Khan Century: सरफराज खान ने ठोका तूफानी शतक, टीम इंडिया में वापसी का जताया दावा

Sarfaraz Khan: सरफराज खान ने भारत के लिए 11 टेस्ट इनिंग में 37.10 की औसत से कुल 371 रन बनाए है, जिसमें एक शतक और 3 अर्द्धशतक शामिल है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 18, 2025

Sarfaraz Khan
सरफराज खान, भारतीय क्रिकेटर ( File Photo Credit - IANS)

Buchi Babu Trophy 2025: इंग्लैंड दौरे पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए कई युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, लेकिन उस वक्त सरफराज खान चयनकर्ताओं का दिल जीतने में नाकाम रहे थे। लेकिन अब उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी 2025 के शुरुआती मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए ना सिर्फ शानदार अंदाज में शतक ठोका बल्कि टीम इंडिया में वापसी का दावा भी जताया है। यदि सरफराज मौजूदा फॉर्म को बरकरार रख पाते हैं तो उन्हें अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, जिसके लिए सितंबर में टीम का ऐलान किया जा सकता है।

दरअसल, अखिल भारतीय बुची बाबू इनविटेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) की ओर से 18 अगस्त से 9 सितंबर के बीच चेन्नई के कई स्थानों पर होगी। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार-चार टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है। इस टूर्नामेंट में सरफराज खान के अलावा रुतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे जैसे कई क्रिकेट सितारे शिरकत कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

PKL 12: हरियाणा स्टीलर्स ने नए कप्तान का किया ऐलान, राहुल सेठपाल को बनाया उप-कप्तान
खेल
kabaddi players Jaideep Dahiya and Rahul Sethpal

सरफराज शतक जड़कर हुए रिटायर्ड हर्ट

टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मुंबई और TNCA XI के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 98 के टीम स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में 27 वर्षीय बल्लेबाज सरफराज खान के कंधों पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी भूमिका से न्याय किया और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए TNCA XI के खिलाफ 92 गेंदों में शतक ठोका। हालांकि सरफराज खान 114 गेंद में 10 चौके और छह छक्के संग 138 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए।

न्यूजीलैंड से खेला था आखिरी टेस्ट

आपको बता दें कि सरफराज खान ने भारत के लिए कुल के छह टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। बेंगलुरु में कीवी टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार 150 रन बनाने के बाद, सरफराज अगली चार पारियों में सिर्फ 21 रन ही बना पाए थे। भारत ने घरेलू मैदान पर कीवी टीम से 0-3 से सीरीज गंवा दिया था।

सरफराज खान ने भारत के लिए 11 टेस्ट इनिंग में 37.10 की औसत से कुल 371 रन बनाए है, जिसमें एक शतक और 3 अर्द्धशतक शामिल है। टेस्ट क्रिकेटर में उनका सर्वोच्च स्कोर 150 रन है, जिसे उन्होंने 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में बनाया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

18 Aug 2025 05:21 pm

Published on:

18 Aug 2025 05:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Sarfaraz Khan Century: सरफराज खान ने ठोका तूफानी शतक, टीम इंडिया में वापसी का जताया दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.