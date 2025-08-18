Sarfaraz Khan Century: सरफराज खान ने ठोका तूफानी शतक, टीम इंडिया में वापसी का जताया दावा

Buchi Babu Trophy 2025: इंग्लैंड दौरे पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए कई युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, लेकिन उस वक्त सरफराज खान चयनकर्ताओं का दिल जीतने में नाकाम रहे थे। लेकिन अब उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी 2025 के शुरुआती मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए ना सिर्फ शानदार अंदाज में शतक ठोका बल्कि टीम इंडिया में वापसी का दावा भी जताया है। यदि सरफराज मौजूदा फॉर्म को बरकरार रख पाते हैं तो उन्हें अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, जिसके लिए सितंबर में टीम का ऐलान किया जा सकता है।