भारत या पाकिस्तान नहीं जीतेंगे… एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी

Prediction for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के प्रमुख प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने हाल ही में टूर्नामेंट का प्रोमो जारी किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विवाद हो रहा है। इसी बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने एशिया कप 2025 में क्रिकेट को प्राथमिकता देने के बजाय ज्‍यादा से ज्‍यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करने वाले प्रसारकों की कड़ी आलोचना की है। उनकी यह बयान इसी प्रोमो के बाद आया है, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले को ज्‍यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बता दें कि 8 देशों के इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा।