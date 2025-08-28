Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

भारत या पाकिस्तान नहीं जीतेंगे… एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी

Prediction for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर ने सटीक भविष्यवाणी करते हुए तंज कसा है कि भारत या पाकिस्‍तान नहीं जीतेंगे। उन्‍होंने ऐसा कहते हुए क्रिकेट को प्राथमिकता देने की जगह मुनाफा कमाने पर कड़े सवाल उठाए हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 28, 2025

Asia Cup 2025
एशिया कप ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: IANS)

Prediction for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के प्रमुख प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने हाल ही में टूर्नामेंट का प्रोमो जारी किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विवाद हो रहा है। इसी बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने एशिया कप 2025 में क्रिकेट को प्राथमिकता देने के बजाय ज्‍यादा से ज्‍यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करने वाले प्रसारकों की कड़ी आलोचना की है। उनकी यह बयान इसी प्रोमो के बाद आया है, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले को ज्‍यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बता दें कि 8 देशों के इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा।

'भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका नहीं होंगे विजेता'

बासित अली अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए दावा किया कि भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका नहीं, बल्कि प्रसारक ही एशिया कप 2025 के असली विजेता होंगे। यह देखते हुए कि क्रिकेट एक पैसा कमाने का खेल बन गया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि दुनिया भर की विभिन्न लीगों में व्यावसायिक हितों ने क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया है और एशिया कप में भी यही होने वाला है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 से पहले अफगानिस्तान की टीम को मिला नया कोच, पहले भी टीम में निभाई ये जिम्‍मेदारी
क्रिकेट
Afghanistan new fielding coach John Mooney

'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्रिकेट...'

अली ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्रिकेट पैसा कमाने का खेल बन गया है। दुनिया भर की फ्रैंचाइज़ी लीगों में क्रिकेट दूसरे स्थान पर आता है, जबकि व्यावसायिक हित हमेशा पहले आते हैं। इस एशिया कप में भी यही होगा। पाकिस्तान नहीं जीतेगा, भारत नहीं जीतेगा, श्रीलंका नहीं जीतेगा। सिर्फ प्रसारणकर्ता ही जीतेंगे।  बासित अली ने कहा कि असली फैसले प्रसारणकर्ता लेते हैं, मैदान पर खिलाड़ी नहीं।

भारत-पाकिस्तान भिड़ंत पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट में भिड़ंत को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। खासकर दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में। बीसीसीआई को विदेश मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बावजूद कई पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने चिर-प्रतिद्वंद्वी से भिड़ंत के फैसले की कड़ी आलोचना की है। 

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के बहिष्कार की उठी मांग 

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से जारी एशिया कप का आधिकारिक प्रोमो विवादों में है। फैंस सोशल मीडिया पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का बहिष्कार करने की आवाज भी उठा रहे है। इसके साथ ही बीसीसीआई और वीरेंद्र सहवाग की भी आलोचना हो रही है, क्योंकि वे भारत-पाकिस्तान मैच को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि फैंस का एक धड़ा पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्‍तान के साथ नहीं खेलने मांग कर रहा है।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Updated on:

28 Aug 2025 09:52 am

Published on:

28 Aug 2025 09:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत या पाकिस्तान नहीं जीतेंगे… एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी

