Ind vs Aus 5th T20 Match Preview: सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, क्या आज प्लेइंग 11 होगी संजू-रिंकू की एंट्री?

भारतीय क्रिकेट टीम
India vs Australia 5th T20 Match Preview: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। भारत ने इस सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना रखी है। सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज शनिवार 8 नवंबर को ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजर आज सीरीज को 3-1 से अपने नाम करने पर होगी। वहीं, मिचेल मार्श के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम आज का मुकाबला जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। ऐसे में आज फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिलने वाला है। आइये इस मैच से पहले आपको इससे जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं।
मेलबर्न में हार के बाद भारत ने एक स्थिर टी20 क्रिकेट टीम बना ली है, जिसने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। इन दोनों मैचों की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया, जबकि रिंकू सिंह ने चारों मैच बेंच पर बैठकर देखें हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों को आखिरी मुकाबले में मौका मिलेगा या नहीं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सूर्या फिर से उसी प्लेइंग इलेवन के साथ जा सकते हैं। ऐसे में इन दोनों फिर से निराश होना होगा।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
जोश फिलिप के पास कैरारा में सुनहरा मौका था, बशर्ते वह ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब पहुंचा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह मिच ओवेन टीम में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि मैट शॉर्ट ऊपरी क्रम में उतरेंगे। बियर्डमैन को अभी तक डेब्यू का मौका नहीं मिला है। आज मुकाबले यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किसकी जगह खेल सकते हैं।
मिचेल मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन/जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन/बेन ड्वार्शियस।
मौसम विभाग ने आज रात ब्रिसबेन मे तूफान आने का पूर्वानुमान जताया है, जैसा कि इस समय दुनिया के इस हिस्से में यह आम बात है। हालांकि स्थानीय लोगों को भरोसा है कि मैच के दौरान तूफान नहीं आएगा और वह एक निर्बाध मुकाबला देख पाएंगे। अगर ये मुकाबला मौसम की भेंट चढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को होगा, क्योंकि भारत ने सीरीज में पहले से ही 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है।
भारत ने कुछ हफ्ते पहले ही अपने व्हाइट बॉल अभियान की शुरुआत पर्थ की बेहद उछाल भरी पिच पर की थी। अब भारतीय टीम गाबा की पिच पर खेलने जा रही है। जहां गेंदबाजों को उछाल और गति मिलती है। हालांकि गोल्ड कोस्ट की दोतरफा पिच की तुलना में यहां स्ट्रोक्स खेलना भी आसान होगा। गाबा में अगर बल्लेबाज कुछ समय टिक कर खेले तो वह आगे बड़े शॉट आसानी से खेल पाएंगे।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक इन दोनों का आमना-सामना कुल 37 बार हुआ है। इनमें से भारत ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 12 मैचों ही जीत दर्ज कर सकी है। जबकि तीन मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। इस तरह अभी तक भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है।
