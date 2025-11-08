Ind vs Aus 5th T20 Match Preview: सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, क्या आज प्लेइंग 11 होगी संजू-रिंकू की एंट्री?

India vs Australia 5th T20 Match Preview: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। भारत ने इस सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना रखी है। सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज शनिवार 8 नवंबर को ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजर आज सीरीज को 3-1 से अपने नाम करने पर होगी। वहीं, मिचेल मार्श के नेतृत्‍व वाली ऑस्‍ट्रेलियाई टीम आज का मुकाबला जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्‍म करना चाहेगी। ऐसे में आज फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिलने वाला है। आइये इस मैच से पहले आपको इससे जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं।