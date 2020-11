सिडनी वनडे : दूसरे सबसे तेज पांच हजारी बने कप्तान फिंच, आस्ट्रेलिया 200 पार

नई दिल्ली। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान आस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आस्ट्रेलिया ने 33 ओवर एक विकेट के नुकसान पर 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। डेविड वार्नर ने 69 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान अरोन पिंच शतक के नजदीक हैं।

ऑस्ट्रेलिया के 50 रन पूरे

10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 50 रन पूरे। पहले विकेट के लिए यह अच्छी साझेदारी साबित हो रही है। कोई भी भारतीय गेंदबाज अबतक प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया।

