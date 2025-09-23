IND vs BAN Playing 11: एशिया कप के फाइनल का टिकट पाने के लिए टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बदलाव, जानें किसका कटेगा पत्ता

IND vs BAN Team India Playing 11 Prediction: भारतीय टीम 24 सितंबर को एशिया कप 2025 के सुपर 4 में अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। यूएई, पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ ग्रुप चरण में टीम इंडिया ने आसान जीत दर्ज करते हुए सुपर-4 में जगह बनाई थी, लेकिन सूर्यकुमार यादव की अगुवाई टीम को सुपर-4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से कड़ी चुनौती मिली और उन्हें मैच लगभग आखिरी ओवर तक खींचना पड़ा। गेंदबाजों की पिटाई और कुछ बल्लेबाजों के संघर्ष के बाद भारतीय टीम में बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं।