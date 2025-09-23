Patrika LogoSwitch to English

IND vs BAN Playing 11: एशिया कप के फाइनल का टिकट पाने के लिए टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बदलाव, जानें किसका कटेगा पत्ता

IND vs BAN Playing 11 prediction: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्‍तान को हराया था। वहीं, बुधवार 24 सितंबर को बांग्लादेश से मैच है। सूर्यकुमार यादव इस मैच को जीतकर फाइनल का टिकट हासिल करना चाहेंगे। ऐसे में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में फिर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 23, 2025

Team india
भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)

IND vs BAN Team India Playing 11 Prediction: भारतीय टीम 24 सितंबर को एशिया कप 2025 के सुपर 4 में अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। यूएई, पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ ग्रुप चरण में टीम इंडिया ने आसान जीत दर्ज करते हुए सुपर-4 में जगह बनाई थी, लेकिन सूर्यकुमार यादव की अगुवाई टीम को सुपर-4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से कड़ी चुनौती मिली और उन्हें मैच लगभग आखिरी ओवर तक खींचना पड़ा। गेंदबाजों की पिटाई और कुछ बल्लेबाजों के संघर्ष के बाद भारतीय टीम में बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं।

इन दो का कट सकता है पत्‍ता

बता दें बांग्‍लादेश के खिलाफ भारत की प्‍लेइंग इलेवन बदलाव का मतलब यह नहीं है कि टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जाएगा। हालांकि भारत के लिए कुछ बदलाव कारगर साबित हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह कुछ खास नहीं कर सके थे, ऐसे में उनकी जगह भारत के नंबर-1 टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। वहीं, संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को भी आजमाया जा सकता है।

अर्शदीप समय की जरूरत

भारत के शीर्ष तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मौजूदा एशिया कप 2025 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है यह बात पाकिस्तान के खिलाफ़ मैच में एक बार फिर साबित हुई, जहां उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से अपना तीसरा सबसे महंगा स्पेल निकाला। बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन लुटाए और कोई विकेट भी नहीं ले पाए। बुमराह अब तक एशिया कप के तीन मैच में 11 ओवर में सिर्फ तीन विकेट के साथ 92 रन लुटा चुके हैं। ऐसे में उनकी जगह भारत के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज अर्शदीप का उतारा जा सकता है।

सैमसन की जगह जितेश को मौका!

केरल के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज़ को पाकिस्तान के खिलाफ़ मैच में बल्लेबाजी करने में साफ तौर पर दिक्कत हुई। भारत के कप्तान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू 17 गेंदों पर सिर्फ़ 13 रन ही बना पाए और हारिस रउफ़ का शिकार बने। इससे पहले उन्‍होंने ओमान के खिलाफ अर्धशतक जरूर जड़ा था, लेकिन वह उस मैच में भी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए थे। ऐसे में उनकी जगह मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज विकेटकीपर जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत संभावित प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन/जितेश शर्मा (विकेटकीपर) हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह/अर्शदीप सिंह।

एशिया कप 2025

23 Sept 2025 11:29 am

