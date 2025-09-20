Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs Oman: भारत से करीबी हार के बाद गर्व से चौड़ा हुआ ओमान के कप्तान का सीना, अपनी टीम के जज्बे को किया सलाम

IND vs Oman Match Highlights: भारत के खिलाफ ओमान को एशिया कप 2025 में ग्रुप स्‍टेज के आखिरी मुकाबले में 21 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद भी ओमान के कप्‍तान जतिंदर सिंह बेहद खुश नजर आए और अंत तक फाइट के लिए अपनी टीम का हौसला बढ़ाया।

भारत

lokesh verma

Sep 20, 2025

IND vs Oman Match Highlights
IND vs Oman Match Highlights: ओमान टीम के कप्‍तान जतिंदर सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

IND vs Oman Match Highlights: एशिया कप 2025 में शुक्रवार रात (19 सितंबर) को भारत और ओमान के बीच कड़ा मुकाबला खेला गया। अंत तक चले इस मैच में भारत को ओमान ने कड़ी टक्‍कर दी, लेकिन उसे 21 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। अबू धाबी की मुश्किल परिस्थितियों में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। इसके जवाब में ओमान की टीम आमिर कलीम ओर हमाद मिर्जा के अर्धशतकों के दम पर 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। भारत को कड़ी टक्‍कर देने पर ओमान के कप्‍तान जतिंदर सिंह ने अपनी टीम की जमकर तारीफ की।

मुझे टीम पर बहुत गर्व- ज‍तिंदर सिंह

मैच के बाद ज‍तिंदर सिंह ने कहा कि मुझे टीम पर बहुत गर्व है, जिस तरह से उन्होंने आगे आकर योजनाओं को अंजाम दिया। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने जिस तरह से अपना जज्बा दिखाया, उस पर बहुत गर्व है। टूर्नामेंट का प्रचार कहीं न कहीं दिमाग में जरूर था। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमारे पास सिर्फ अनुभव और अनुभव की कमी है। 

ये भी पढ़ें

IND vs Oman: पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा खेला ओमान, अंत तक कड़ी टक्कर मिली तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी हुए मुरीद
क्रिकेट
India vs Oman Match Highlights

विश्व कप को लेकर भरी हुंकार

उन्‍होंने आगे कहा कि ओमान विश्व कप क्वालीफायर हैं, लड़के तैयार हैं। मैं उनसे कह रहा था, वह आपका पसंदीदा आउट हो गया है। (जितेन रामानंदी द्वारा हार्दिक पंड्या के रन-आउट पर)। वह एक उपयोगी खिलाड़ी और टीम मैन हैं। उन्‍होंने कहा कि टी20 विश्‍व कप में हमें पीएनजी और समोआ के साथ ग्रुप में रखा गया है। लड़के तैयार हैं और टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

21 सितंबर को फिर भारत-पाकिस्‍तान

बता दें कि एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप स्‍टेल मुकाबले में भारतीय टीम ने ओमान के खिलाफ 21 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर 4 के लिए क्‍वालीफाई किया है। भारत ने ग्रुप ए में शीर्ष पर है, अब उसका सुपर-4 में मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से रविवार 21 सितंबर को होगा। वहीं, दूसरा मैच बांग्‍लादेश से 24 सितंबर और तीसरा मुकाबला श्रीलंका से 26 सितंबर को होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Updated on:

20 Sept 2025 08:05 am

Published on:

20 Sept 2025 07:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs Oman: भारत से करीबी हार के बाद गर्व से चौड़ा हुआ ओमान के कप्तान का सीना, अपनी टीम के जज्बे को किया सलाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.