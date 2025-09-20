IND vs Oman: भारत से करीबी हार के बाद गर्व से चौड़ा हुआ ओमान के कप्तान का सीना, अपनी टीम के जज्बे को किया सलाम

IND vs Oman Match Highlights: एशिया कप 2025 में शुक्रवार रात (19 सितंबर) को भारत और ओमान के बीच कड़ा मुकाबला खेला गया। अंत तक चले इस मैच में भारत को ओमान ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उसे 21 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। अबू धाबी की मुश्किल परिस्थितियों में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। इसके जवाब में ओमान की टीम आमिर कलीम ओर हमाद मिर्जा के अर्धशतकों के दम पर 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। भारत को कड़ी टक्कर देने पर ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अपनी टीम की जमकर तारीफ की।
मैच के बाद जतिंदर सिंह ने कहा कि मुझे टीम पर बहुत गर्व है, जिस तरह से उन्होंने आगे आकर योजनाओं को अंजाम दिया। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने जिस तरह से अपना जज्बा दिखाया, उस पर बहुत गर्व है। टूर्नामेंट का प्रचार कहीं न कहीं दिमाग में जरूर था। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमारे पास सिर्फ अनुभव और अनुभव की कमी है।
उन्होंने आगे कहा कि ओमान विश्व कप क्वालीफायर हैं, लड़के तैयार हैं। मैं उनसे कह रहा था, वह आपका पसंदीदा आउट हो गया है। (जितेन रामानंदी द्वारा हार्दिक पंड्या के रन-आउट पर)। वह एक उपयोगी खिलाड़ी और टीम मैन हैं। उन्होंने कहा कि टी20 विश्व कप में हमें पीएनजी और समोआ के साथ ग्रुप में रखा गया है। लड़के तैयार हैं और टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
बता दें कि एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप स्टेल मुकाबले में भारतीय टीम ने ओमान के खिलाफ 21 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया है। भारत ने ग्रुप ए में शीर्ष पर है, अब उसका सुपर-4 में मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से रविवार 21 सितंबर को होगा। वहीं, दूसरा मैच बांग्लादेश से 24 सितंबर और तीसरा मुकाबला श्रीलंका से 26 सितंबर को होगा।