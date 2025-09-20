IND vs Oman: भारत से करीबी हार के बाद गर्व से चौड़ा हुआ ओमान के कप्तान का सीना, अपनी टीम के जज्बे को किया सलाम

IND vs Oman Match Highlights: एशिया कप 2025 में शुक्रवार रात (19 सितंबर) को भारत और ओमान के बीच कड़ा मुकाबला खेला गया। अंत तक चले इस मैच में भारत को ओमान ने कड़ी टक्‍कर दी, लेकिन उसे 21 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। अबू धाबी की मुश्किल परिस्थितियों में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। इसके जवाब में ओमान की टीम आमिर कलीम ओर हमाद मिर्जा के अर्धशतकों के दम पर 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। भारत को कड़ी टक्‍कर देने पर ओमान के कप्‍तान जतिंदर सिंह ने अपनी टीम की जमकर तारीफ की।