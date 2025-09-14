India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाना है। टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में चौथी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला, जिसमें 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। वहीं, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से अपना पहला मैच जीता। यह देश दूसरे स्थान पर मौजूद है। अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीत लेती है, तो उसकी सुपर-4 में जगह लगभग पक्‍की हो जाएगी। अगर पाकिस्तानी टीम जीतती है तो वह नंबर-1 स्थान काबिज हो जाएगी।