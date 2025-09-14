Patrika LogoSwitch to English

India vs Pakistan महामुकाबले में क्‍या बारिश बनेगी विलेन? यहां पढ़ें मौसम के साथ दुबई की पिच रिपोर्ट

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ही घंटे बाद एशिया कप 2025 का बड़ा मुकाबला खेला जाना है। आइये इस मैच से पहले आपको बताते हैं दुबई के मौसम के साथ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट और अन्‍य महत्‍वपूर्ण बातें-

भारत

lokesh verma

Sep 14, 2025

India vs Pakistan
भारतीय बल्‍लेबाज सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाना है। टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में चौथी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला, जिसमें 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। वहीं, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से अपना पहला मैच जीता। यह देश दूसरे स्थान पर मौजूद है। अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीत लेती है, तो उसकी सुपर-4 में जगह लगभग पक्‍की हो जाएगी। अगर पाकिस्तानी टीम जीतती है तो वह नंबर-1 स्थान काबिज हो जाएगी।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट देखें तो यहां के विकेट स्पिन गेंदबाजों के लिए ज्‍यादा मददगार है। हालांकि, यहां तेज गेंदबाजों को भी शुरुआत दौर में शानदार पेस और बाउंस मिल रहा है। जब यहां भारत ने यूएई के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था, तब यहां भारतीय स्पिनर्स की फिरकी का दबदबा ज्‍यादा देखने को मिला था। भारत के स्पिनर्स की तिकड़ी ने 7.1 ओवर में महज 24 रन देकर छह विकेट चटकाए थे। अक्षर और वरुण को एक-एक विकेट मिला था तो कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे।

दुबई के मौसम का हाल

भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच के दिन आज रविवार को दुबई का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सबसे जरूरी बात ये है कि इस अहम मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है। ऐसे में क्रिकेट फैंस बगैर किसी रुकावट के पूरे मैच का लुत्‍फ उठा सकेंगे। हालांकि रात में ओस भी एक कारक हो सकती है, जिसे देखते हुए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकता है।

इन भारतीय प्‍लेयर्स से बड़ी उम्‍मीदें

इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बतौर बल्लेबाज खासा उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आ सकते हैं।

पाकिस्तान के इन खिलाडि़यों पर होगी नजर

पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब और साहिबजादा फरहान टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने का माद्दा रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम पर सभी की निगाहें होंगी।

13 में से 9 टी20 जीता भारत

भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में तीन मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 2 मैच जीते। वहीं, साल 2007 से अब तक टी20 फॉर्मेट में दोनों देश कुल 13 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 9 मैच टीम इंडिया के नाम रहे।

भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह/शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्‍तान की संभावित प्‍लेइंग 11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्‍तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।

एशिया कप 2025

Published on:

14 Sept 2025 12:08 pm

India vs Pakistan महामुकाबले में क्‍या बारिश बनेगी विलेन? यहां पढ़ें मौसम के साथ दुबई की पिच रिपोर्ट

