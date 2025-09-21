भारतीय टीम प्रबंधन संजू सैमसन को लेकर असमंजस में हैं। दरअसल, संजू ने जिस तरह ओमान के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी की है, उससे टीम प्रबंधन खुश नहीं है। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने संजू को प्रमोट करके तीसरे स्थान पर भेजा, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। संजू ने 45 गेंदों में 124.44 की स्ट्राइक रेस से 56 रन बनाए। वहीं, अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने 75 गेंदों में 158.77 की औसत से 119 रन ठोके। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी के आगे संजू पांचवें नंबर पर तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन जितेश शर्मा को मौका देने पर भी विचार कर रहा है, जो आरसीबी के लिए आईपीएल में मैच फिनिशर की भूमिका सफलतापूर्वक निभा चुके हैं।