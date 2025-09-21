India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक सप्ताह के बाद फिर मैदान पर आमने-सामने होगी और ये एशिया कप का सुपर-4 मुकाबला होगा। इस एक सप्ताह के बीच काफी कुछ घटित हुआ। हैंडशक विवाद, पाकिस्तान की आईसीसी में मैच रेफरी से शिकायत, पाक टीम का यूएई के साथ मैच नहीं खेलने की धमकी देना और फिर यू-टर्न लेना... इन सभी घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 21 सितंबर को होने वाले मैच को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ग्रुप-ए मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वो बदला लेने को बेताब है। वहीं, टीम इंडिया के सामने जीत की लय कायम रखने का दबाव होगा।
भारत ने ओमान के खिलाफ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया था। लेकिन, पाकिस्तान के खिलाफ इस अहम मुकाबले के लिए दोनों खिलाड़ियों की अंतिम एकादश में वापसी होगी। वहीं, तेज गेंदबाज हर्षित राणा और मीडियम पेसर अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ेगा। वैसे भी ओमान जैसी छोटी टीम के खिलाफ भी ये दोनों ही गेंदबाज मौके को भुना नहीं पाए थे।
भारतीय टीम प्रबंधन संजू सैमसन को लेकर असमंजस में हैं। दरअसल, संजू ने जिस तरह ओमान के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी की है, उससे टीम प्रबंधन खुश नहीं है। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने संजू को प्रमोट करके तीसरे स्थान पर भेजा, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। संजू ने 45 गेंदों में 124.44 की स्ट्राइक रेस से 56 रन बनाए। वहीं, अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने 75 गेंदों में 158.77 की औसत से 119 रन ठोके। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी के आगे संजू पांचवें नंबर पर तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन जितेश शर्मा को मौका देने पर भी विचार कर रहा है, जो आरसीबी के लिए आईपीएल में मैच फिनिशर की भूमिका सफलतापूर्वक निभा चुके हैं।
भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल का पाक के खिलाफ खेलना संदिग्ध है। उन्हें ओमान के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते समय सिर में चोट लगी थी। उसके बाद वे मैदान से बाहर चले गए थे। अगर किसी वजह से अक्षर पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर रहते हैं तो टीम के लिए तीन स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरना मुश्किल हो सकता है।
भारतीय टीम जानती है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ चुनौती आसान नहीं रहेगी। पाकिस्तान की टीम ओमान और यूएई के खिलाफ जीत हासिल कर लय में आ चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम को सतर्क रहने की जरूरत है।
शाहीन पाक टीम के तुरुप के इक्के हैं। वे न सिर्फ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं बल्कि बल्ले से भी रन बना रहे हैं। तीन मैचों में उनक नाम 64 रन और तीन विकेट हैं। वहीं, फखर जमान तीन मैचों में एक अर्धशतक के साथ 90 रन बना चुके हैं। वे शानदार लय में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ऑलराउंडर सैम अयूब भले ही बल्ले से नाकाम रहे हों, लेकिन वे अपनी फिरकी गेंदबाजी से कह बरपा रहे हैं। उनके नाम तीन मैचों में सर्वाधिक छह विकेट हैं।
27 फरवरी, 2016 - भारत 5 विकेट से जीता
28 अगस्त, 2022 - भारत फिर 5 विकेट से जीता
04 सितंबर, 2022 - पाकिस्तान 5 विकेट से जीता
14 सितंबर, 2025 - भारतीय टीम 7 विकेट से जीती
भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल में 2022 से पाकिस्तान से कोई मैच नहीं हारी है। वहीं, इन दोनों देशों के टी20 हेड टू हेड पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी नजर आता है। अब तक दोनों के बीच कुल 14 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 11 तो पाकिस्तान की टीम सिर्फ तीन मैच ही जीत सकी है।
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच टीवी पर लाइव प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर की जाएगी। वहीं, आप इसका लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा मैच से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप पत्रिका डॉट कॉम के एशिया कप 2025 पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।