IND vs PAK Final Playing 11: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में आज फिर बदलेगी टीम इंडिया, गंभीर के चहेते समेत ये 2 होंगे बाहर! 

India vs Pakistan: भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Pakistan Final Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 में अब वह दिन आ ही गया है, जिसका दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। सलमान आगा के नेतृत्व वाली पाकिस्तान टीम भारत से जहां पिछले दो मुकाबलों का हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अजेय रहते खिताबी मुकाबला खेलने जा रही है और ट्रॉफी के साथ अपना अभियान खत्म करना चाहेगी। ऐसे में भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे और कौन से प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है?
हर्षित राणा को अब तक एशिया कप के दो मैचों में मौका दिया गया है, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके हैं। श्रीलंका के खिलाफ तो हर्षित ने चार ओवर में 54 रन लुटा दिए थे, जिसके बाद उनको खिलाने पर अश्विन जैस कई दिग्गजों ने सवाल उठाए थे। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ जीत जरूरी है, ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर ना चाहते हुए भी हर्षित राणा को बाहर कर शिवम दुबे को मौका देना चाहेंगे।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह का भी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में बाहर होना तय माना जा रहा है। भले ही अर्शदीप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों और श्रीलंका के खिलाफ शानदार सुपर ओवर फेंककर भारत को मैच जिताया हो, लेकिन हमेशा की तरह टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उनको नजरअंदाज करेगा। उनकी जगह स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
एशिया कप 2025