IND vs PAK Final Playing 11: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में आज फिर बदलेगी टीम इंडिया, गंभीर के चहेते समेत ये 2 होंगे बाहर! 

India vs Pakistan Final Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 में अब वह दिन आ ही गया है, जिसका दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज भारत और पाकिस्‍तान के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। सलमान आगा के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान टीम भारत से जहां पिछले दो मुकाबलों का हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अजेय रहते खिताबी मुकाबला खेलने जा रही है और ट्रॉफी के साथ अपना अभियान खत्‍म करना चाहेगी। ऐसे में भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे और कौन से प्‍लेयर्स को प्‍लेइंग 11 में जगह मिल सकती है?