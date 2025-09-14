India vs Pakistan हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने की मां गंगा की विशेष पूजा

Special Puja of Maa Ganga for India victory vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। फैंस भारत की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देश भर में भारतीय टीम के फैंस अपने-अपने तरीके से चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के जीत दुआ कर रहे हैं। इस मौके पर वाराणसी में भारत की जीत के लिए विशेष पूजा की गई। धर्मनगरी काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा आरती की गई, जिसमें फैंस हाथों में तिरंगा और भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें लिए नजर आए।