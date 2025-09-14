Patrika LogoSwitch to English

India vs Pakistan हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने की मां गंगा की विशेष पूजा

Special Puja of Maa Ganga for India victory vs Pakistan: एशिया कप 2025 में पाकिस्‍तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए देश भर में पूजा-अर्चना और दुआ की जा रही है। वाराणसी में फैंस ने मां गंगा की विशेष आरती करते हुए टीम इंडिया की जीत के लिए प्रर्थना की है।

भारत

lokesh verma

Sep 14, 2025

Special Puja of Maa Ganga for India victory vs Pakistan
भारत-पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया की जीत को लेकर वाराणसी में की गई मां गंगा की विशेष पूजा। (फोटो सोर्स: IANS)

Special Puja of Maa Ganga for India victory vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। फैंस भारत की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देश भर में भारतीय टीम के फैंस अपने-अपने तरीके से चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के जीत दुआ कर रहे हैं। इस मौके पर वाराणसी में भारत की जीत के लिए विशेष पूजा की गई। धर्मनगरी काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा आरती की गई, जिसमें फैंस हाथों में तिरंगा और भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें लिए नजर आए।

भगवान शिव और मां गंगा की विशेष पूजा

क्रिकेट फैन राजेश शुक्ला ने आईएएनएस से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। चाहे जंग का मैदान हो, या फिर खेल का मैदान, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है। हमें उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मैच को जीतेगी। हमने मां गंगा की विशेष पूजा के साथ भगवान शिव से भारत की जीत के लिए प्रार्थना की है। 

'भारत ही इस खिताब को जीतेगा'

कर्नाटक के बेलागवी में फैंस भारत की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, उन्हें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर पूरा भरोसा है। एक फैन ने कहा कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा। हमें कप्तान सूर्या से काफी उम्मीदें हैं। भारत ही इस खिताब को अपने नाम करेगा।

एशिया कप 2025 में छाई टीम इंडिया

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच 9 विकेट से जीता। वहीं, पाकिस्तान की टीम ओमान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 93 रन से जीती है। भारतीय टीम अगर इस मैच को अपने नाम करती है, तो प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान मजबूत कर लेगी। वहीं, अगर पाकिस्तान ने यह मैच जीता, तो यह टीम नंबर-1 पायदान पर पहुंच जाएगी।

पकिस्तान के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में टीम इंडिया को अब तक सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के हाथों ही शिकस्त मिली है। हालांकि, इस टूर्नामेंट में पकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचते हैं, तो दोनों देशों के बीच इसी टूर्नामेंट में तीन मुकाबले खेले जाएंगे।

एशिया कप 2025

Updated on:

14 Sept 2025 10:57 am

Published on:

14 Sept 2025 10:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / India vs Pakistan हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने की मां गंगा की विशेष पूजा

