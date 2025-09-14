IND vs PAK: आज भारत या पाकिस्तान एक टीम पहुंचेगी सीधे सुपर-4 में, जानें पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का ताजा हाल

India vs Pakistan Clash Today: एशिया कप 2025 में शनिवार रात (13 सितंबर) को पांचवां मुकाबला श्रीलंका और बांग्‍लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से आसान जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट में अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। आज 14 सितंबर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच इस मेगा इवेंट का महामुकाबला खेला जाएगा। इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी, उसका सुपर-4 का टिकट पक्‍का हो जाएगा। जबकि हारने वाली टीम के लिए आगे मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आइये इस मैच से पहले एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों के ताजा हाल पर एक नजर डालते हैं।