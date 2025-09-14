Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: आज भारत या पाकिस्तान एक टीम पहुंचेगी सीधे सुपर-4 में, जानें पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का ताजा हाल

India vs Pakistan Clash: एशिया कप 2025 में शनिवार रात 5वें मैच में श्रीलंका ने बांग्‍लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की है। आज रविवार को भारत-पाकिस्‍तान के बीच मैच खेला जाएगा, जो भी जीतेगा वह सुपर-4 में पहुंच जाएगा। इस मैच के पहले जानते एशिया कप पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल।

भारत

lokesh verma

Sep 14, 2025

India vs Pakistan Clash
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबला आज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

India vs Pakistan Clash Today: एशिया कप 2025 में शनिवार रात (13 सितंबर) को पांचवां मुकाबला श्रीलंका और बांग्‍लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से आसान जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट में अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। आज 14 सितंबर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच इस मेगा इवेंट का महामुकाबला खेला जाएगा। इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी, उसका सुपर-4 का टिकट पक्‍का हो जाएगा। जबकि हारने वाली टीम के लिए आगे मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आइये इस मैच से पहले एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों के ताजा हाल पर एक नजर डालते हैं।

ग्रुप ए का सीधा सा गणित

ग्रुप ए की बात करें तो भारतीय टीम ने अभी तक एक मैच यूएई के खिलाफ खेला है और उसने एशिया कप 2025 की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। पॉइंट्स टेबल में भारत 2 अंक और +10.483 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है। अगर टीम इंडिया आज जीतती है तो उसका सुपर-4 का टिकट पक्‍का है। वहीं, अगर वह हारती है तो उसे ओमान के खिलाफ करो या मरो का मैच खेलना होगा। 

जबकि, इस ग्रुप में पाकिस्‍तान की टीम ने अपने पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की थी। वह 2 अंक और +4.650 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। अगर पाकिस्‍तानी टीम आज जीतती है तो उसका सुपर-4 में पहुंचना तय है, लेकिन अगर वह हार जाती है तो उसे अगले मैच में यूएई को हर हाल में हराना होगा, नहीं तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

ग्रुप-बी में त्रिकोणीय मुकाबला 

ग्रुप बी की बात की जाए तो इस ग्रुप में सुपर-4 के लिए तीन टीमों अफगानिस्‍तान, श्रीलंका और बांग्‍लादेश के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अपना पहला मैच जीतकर 2 अंक और +4.700 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर काबिज अफगानिस्‍तान को सुपर-4 में पहुंचने के लिए श्रीलंका या बांग्‍लादेश में से किसी एक के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी।

वहीं, दूसरे पायदान पर पहुंची श्रीलंका को हांगकांग या अफगानिस्‍तान में से किसी एक के खिलाफ जीतना होगा। जबकि बांग्‍लादेश दो में से एक मैच जीतकर तीसरे स्‍थान पर है। उसका ग्रुप चरण का आखिरी मैच अफगानिस्‍तान से करो या मरो वाला है।

Asia Cup 2025 Points Table Update

ग्रुप एमैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
भारत110002+10.483
पाकिस्‍तान110002+4.650
ओमान101000-4.650
यूएई101000-10.483
ग्रुप बीमैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
अफगानिस्‍तान110002+4.700
श्रीलंका110002+2.595
बांग्‍लादेश211002-0.650
हांगकांग202000-2.889

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: आज भारत या पाकिस्तान एक टीम पहुंचेगी सीधे सुपर-4 में, जानें पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का ताजा हाल

