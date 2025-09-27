एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाकर क्या टीम इंडिया धो पाएगी 18 साल से माथे पर लगा ये कलंक?

India vs Pakistan Final Record: एशिया कप टी20 2025 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। रविवार को 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। हालांकि इस एशिया कप में अभी तक भारत का पलड़ा भारी रहा है, जिसने पाकिस्तान को दो बार शिकस्त दी। लेकिन, अब बात फाइनल की है, जहां भारतीय टीम की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। यदि रिकॉर्ड पर नजर डालें तो फाइनल में पाकिस्तान का दबदबा रहा है और भारतीय टीम 18 साल से अपने पड़ोसी देश के खिलाफ कोई फाइनल नहीं जीत सकी है। भारतीय टीम ने आखिरी बार पाकिस्तान को 2007 के टी20 विश्व कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। यदि एशिया कप की बात करें तो इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार फाइनल खेला जाएगा।