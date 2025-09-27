एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाकर क्या टीम इंडिया धो पाएगी 18 साल से माथे पर लगा ये कलंक?

India vs Pakistan Final Record: एशिया कप टी20 2025 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। रविवार को 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। हालांकि इस एशिया कप में अभी तक भारत का पलड़ा भारी रहा है, जिसने पाकिस्तान को दो बार शिकस्त दी। लेकिन, अब बात फाइनल की है, जहां भारतीय टीम की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। यदि रिकॉर्ड पर नजर डालें तो फाइनल में पाकिस्तान का दबदबा रहा है और भारतीय टीम 18 साल से अपने पड़ोसी देश के खिलाफ कोई फाइनल नहीं जीत सकी है। भारतीय टीम ने आखिरी बार पाकिस्तान को 2007 के टी20 विश्व कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। यदि एशिया कप की बात करें तो इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार फाइनल खेला जाएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच आठ साल बाद खिताबी भिड़ंत होने जा रही है। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच 2017 आईसीसी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था, तब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर खिताब जीता था। खास बात यह है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन फाइनल में बाजी पाकिस्तान ने मार ली थी। ऐसे में टीम इंडिया को काफी सतर्क रहने की जरूरत है।
यदि टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये दूसरा फाइनल होगा। इससे पहले दोनों टीमें एकमात्र बार आईसीसी 2007 टी20 विश्व कप के फाइनल में भिड़ीं थी, जिसमें टीम इंडिया ने एमएस धोनी की कप्तानी में जीत हासिल की थी।
वर्ल्ड चैंपियनशिप - भारत विजेता (वनडे) 10 मार्च 1985
ऑस्ट्रल एशिया कप - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 18 अप्रैैल 1986
विल्स ट्रॉफी - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 25 अक्टूबर 1991
ऑस्ट्रल एशिया कप - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 22 अप्रैैल 1994
इंडिपेंडेंस कप - भारत विजेता (वनडे) 14 जनवरी 1998
इंडिपेंडेंस कप - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 16 जनवरी 1998
इंडिपेंडेंस कप - भारत विजेता (वनडे) 18 जनवरी 1998
पेप्सी कप - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 4 अप्रैल 1999
कोका कोला कप - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 16 अप्रेल 1999
टी20 विश्व कप - भारत विजेता (टी20) 24 सितंबर 2007
किटप्लाई कप - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 14 जून 2008
चैंपियंस ट्रॉफी - पाकिस्तान विजेता (वनडे) 18 जून 2017
( नोट: 1998 में खेले गए इंडिपेंडेंस कप में बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल खेले गए थे। इसमें से दो फाइनल भारत और एक पाकिस्तान ने जीता था।)