IND vs PAK Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच का एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला खेला जाएगा (File Photo - IANS)
India vs Pakistan, Asia Cup 2025, Live Streaming: एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मुक़ाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान 41 साल में पहली बार एशिया कप के फ़ाइनल में भिड़ेंगे। तो आइए इस मुक़ाबले से पहले जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं।
Asia Cup 2025: कब खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
Asia Cup का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार यानि 28 सितम्बर को खेला जाएगा।
Asia Cup 2025: कहां खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुक़ाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
Asia Cup 2025: कब शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच का एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
भारत और पाकिस्तान मैच भारतीय समयानुसार शाम 8.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 7. 30 बजे होगा।
Asia Cup 2025: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा भारत और पाकिस्तान के बीच का एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
एशिया कप 2025 के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप सोनी स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
Asia Cup 2025: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
