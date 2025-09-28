IND vs PAK Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

India vs Pakistan, Asia Cup 2025, Live Streaming: एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मुक़ाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान 41 साल में पहली बार एशिया कप के फ़ाइनल में भिड़ेंगे। तो आइए इस मुक़ाबले से पहले जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं।