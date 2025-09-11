India vs Pakistan in Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टिकट ओपन होते हमेशा कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं, लेकिन एशिया कप 2025 में होने वाले इस महामुकाबले के टिकट अभी भी अनसोल्ड हैं। वहीं, अब इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इस मैच को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो गई है। वहीं, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने मैच के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इस तरह पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ लोग एक फिर से एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच एशिया कप ये अहम मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाने वाला है।
दरअसल, लॉ के चार छात्र-छात्राओं अभिषेक वर्मा, मोहम्मद अनस चौधरी, उर्वशी जैन और स्नेहा रानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देशहित में अपनी जान गंवाने वाले लोगों और सीमा पर सैनिकों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए।
उन्होंने साफ-साफ कहा कि क्रिकेट कभी भी देश से ऊपर नहीं हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुका है अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आता है?
श्रीनगर स्थित सेना के चिनार कोर के जीओसी के रूप में कार्य कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों (सेवानिवृत्त) ने एक्स पर लिखा कि यदि आप भारतीय क्रिकेट टीम के मैच देख रहे हैं तो कृपया पहलगाम में निर्मम हत्या किए गए उन निर्दोष भारतीयों और उन सैनिकों के बारे में सोचें।
उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि आप शांति से रह सकें और अपने घरों में ये मैच देख सकें। कृपया एक विचार। मैं एशिया कप का बहिष्कार कर रहा हूं। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? जय हिंद।
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच के टिकट आश्चर्यजनक रूप से अब तक नहीं बिके हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो टिकटों की आसमान छूती कीमतें, जो 10,000 से शुरू होकर वीआईपी सुइट्स के लिए 2.5 लाख रुपये तक हैं, इस वजह से फैंस दूरी बना रहे हैं। जबकि अब से पहले भारत बनाम पाकिस्तान के टिकट कुछ ही घंटों में बिक जाते थे।