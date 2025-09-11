India vs Pakistan in Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टिकट ओपन होते हमेशा कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं, लेकिन एशिया कप 2025 में होने वाले इस महामुकाबले के टिकट अभी भी अनसोल्‍ड हैं। वहीं, अब इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्‍योंकि इस मैच को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो गई है। वहीं, एक सेवानिवृत्‍त वरिष्‍ठ सैन्‍य अधिकारी ने मैच के बहिष्‍कार की घोषणा कर दी है। इस तरह पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्‍तान के खिलाफ लोग एक फिर से एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच एशिया कप ये अहम मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाने वाला है।