IND vs UAE: सूर्यकुमार यादव ने यूएई को रौंदने के बाद कुलदीप-अभिषेक को सराहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर कही ये बात

India vs UAE Match Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में यूएई के खिलाफ जोरदार जीत के साथ किया है। यूएई ने भारतीय टीम को जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य दिया था। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया। इस जीत के बाद टीम इंडिया के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव बेहद खुश नजर आए। उन्‍होंने कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा के साथ सभी प्‍लेयर्स की तारीफ की। इसके साथ ही पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर भी बयान दिया।