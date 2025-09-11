IND vs UAE: सूर्यकुमार यादव ने यूएई को रौंदने के बाद कुलदीप-अभिषेक को सराहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर कही ये बात

India vs UAE Match Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में यूएई के खिलाफ जोरदार जीत के साथ किया है। यूएई ने भारतीय टीम को जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य दिया था। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया। इस जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा के साथ सभी प्लेयर्स की तारीफ की। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर भी बयान दिया।
सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पहले गेंदबाजी का फैसला लेकर वह देखना चाहते थे कि विकेट कैसा खेल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी पारी में भी यही हाल था। लड़कों से शानदार प्रदर्शन, हम मैदान पर अच्छा रवैया और ऊर्जा चाहते थे और हमें वही मिला। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कई लड़के यहां आए थे, विकेट अच्छा लग रहा था, लेकिन धीमा था और स्पिनरों की भूमिका अहम थी।
सूर्या ने कहा कि कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें हार्दिक, दुबे और बुमराह का अच्छा साथ मिला। वहीं, उन्होंने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा कि वह इस समय दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज़ हैं, चाहे हम 200 या 50 रनों का पीछा करें। वह लय तय करते हैं, उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय है। उन्होंने अगले मैच को लेकर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए हर कोई उत्साहित है।
वहीं, यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने मैच के बाद कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर हमने अच्छी शुरुआत की। लेकिन, हमने लगातार विकेट गंवाए, जिससे हमें मैच हारना पड़ा। भारत एक शानदार टीम है और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है। वे हर बल्लेबाज के लिए अपनी रणनीति पर अमल कर रहे हैं, इसीलिए वे नंबर एक टीम हैं। एक टीम के तौर पर हम मजबूती से वापसी करने और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे।