IND vs UAE: भारत ने महज 27 गेंदों पर जीत दर्ज कर रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड

India vs UAE Match Records: एशिया कप 2025 में भारत ने पहले ही मुकाबले में यूएई के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप की सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम ने 93 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। एशिया कप टी20 फॉर्मेट में इतनी गेंद शेष रहते किसी भी टीम ने जीत हासिल नहीं की है। भारतीय टीम पूर्ण सदस्य देश के रूप में टी20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है। ओवर ऑल सूची में भारतीय टीम का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर इंग्लैंड है। 2024 में इंग्लैंड ने ओमान को 101 गेंद शेष रहते हराया था। इसके साथ ही इस मैच में ढेर सारे रिकॉर्ड बने हैं। आइये उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
रोहित शर्मा (आदिल राशिद) अहमदाबाद 2021
यशस्वी जायसवाल (सिकंदर रज़ा) हरारे 2024
संजू सैमसन (जोफ्रा आर्चर) मुंबई वर्ल्ड कप 2025
अभिषेक शर्मा (हैदर अली) दुबई एशिया कप 2025
93 - नीदरलैंड बनाम श्रीलंका, चटगांव 2014
99 - ओमान बनाम इंग्लैंड, नॉर्थ साउंड 2024
103 - नीदरलैंड बनाम श्रीलंका, शारजाह 2021
106 - यूएई बनाम भारत, दुबई 2025
101 - इंग्लैंड बनाम ओमान, नॉर्थ साउंड 2024
93 - भारत बनाम यूएई, दुबई 2025
90 - श्रीलंका बनाम नीदरलैंड, चटगांव 2014
90 - ज़िम्बाब्वे बनाम मोज़ाम्बिक, नैरोबी 2024
57 - बनाम भारत (दुबई) 2025
62 - बनाम स्कॉटलैंड (दुबई) 2024
73 - बनाम श्रीलंका (जिलॉन्ग) 2022
73 - बनाम नीदरलैंड (दुबई) 2016
80 - बनाम नीदरलैंड (दुबई) 2019
57 - यूएई (दुबई) 2025
66 - न्यूज़ीलैंड (अहमदाबाद) 2018
70 - आयरलैंड (मालाहाइड) 2018
80 - इंग्लैंड (कोलंबो) 2012
82 - श्रीलंका (विजाग) 2016
वरुण चक्रवर्ती का लगातार 9 टी20I मैचों के बाद कम से कम दो विकेट लेने का क्रम क्रम समाप्त हो गया है। वरुण पूर्ण सदस्य टीमों के पहले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने लगातार 9 मैचों ये कारनामा किया था।
5/4 भुवनेश्वर कुमार बनाम अफगानिस्तान दुबई 2022
4/7 कुलदीप यादव बनाम यूएई दुबई 2025
4/8 शादाब खान बनाम एचके शारजाह 2022
4/17 मोहम्मद नबी बनाम एचके मीरपुर 2016