IND vs UAE Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज आज मंगलवार 9 सितंबर से पिछले सीजन के सेमीफाइनलिस्‍ट अफगानिस्‍तान और हांगकांग के बीच मुकाबले से होने जा रहा है। इसके बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत बुधवार 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी। टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच दुबई अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले सबकी नजर दोनों टीमों की प्‍लेइंग इलेवन पर टिकी हैं। खासतौर से हर कोई ये जानना चाहता है कि टीम इंडिया कौन से प्‍लेयर्स के साथ उतरेगी और कौन से खिलाड़ी बेंच पर बैठेंगे। आइये आपको भी बताते हैं कि दोनों प्‍लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है।