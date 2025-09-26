भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते बाहर हुआ ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने जोसेफ की चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बोर्ड ने पुष्टि की है कि भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों के तुरंत बाद शुरू होने वाले बांग्लादेश के सीमित ओवरों के दौरे से पहले उनकी स्थिति का फिर से आकलन किया जाएगा। वेस्टइंडीज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद, वे 18 अक्टूबर से बांग्लादेश में तीन वनडे मैच खेलेंगे, उसके बाद 1 नवंबर तक तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी, जहां वह सभी फॉर्मेट में खेलेगी।