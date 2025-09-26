Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते बाहर हुआ ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी

Shamar Joseph Ruled Out: वेस्‍टइंडीज के खतरनाक तेज गेंदबाज शमर जोसेफ भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से चोट के कारण बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जोहान लेने को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।

भारत

lokesh verma

Sep 26, 2025

Shamar Joseph Ruled Out
Shamar Joseph Ruled Out: वेस्‍टइंडीज के स्‍टार तेज गेंदबाज शमर जोसेफ। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/windiescricket)

Shamar Joseph Ruled Out: वेस्टइंडीज को अगले महीने भारत के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। वेस्‍टइंडीज के खतरनाक तेज गेंदबाज और पेस अटैक के अगुआ शमर जोसेफ चोट के कारण बाहर हो गए हैं। 24 वर्षीय शमर जोसेफ, जो जेडॉन सील्स के साथ कैरेबियाई तेज गेंदबाजी इकाई के अगुआ हैं अब भारत के दौरे पर नहीं आएंगे। उनकी जगह वेस्‍टइंडीज की टीम में नए ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया है।

चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने जोसेफ की चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बोर्ड ने पुष्टि की है कि भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों के तुरंत बाद शुरू होने वाले बांग्लादेश के सीमित ओवरों के दौरे से पहले उनकी स्थिति का फिर से आकलन किया जाएगा। वेस्टइंडीज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद, वे 18 अक्टूबर से बांग्लादेश में तीन वनडे मैच खेलेंगे, उसके बाद 1 नवंबर तक तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी, जहां वह सभी फॉर्मेट में खेलेगी।

इसलिए सबसे खतरनाक हैं जोसेफ

जोसेफ की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने केवल 11 टेस्ट मैचों में 21.66 की औसत से 51 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2024 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले मैच में पांच विकेट लेकर सुर्खियां बटोरीं और तब से वे लाल गेंद वाले क्रिकेट में टीम के सबसे लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं।

जोहान लेने का घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन

उनकी जगह 22 वर्षीय जोहान लेने आए हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और वेस्टइंडीज ए के लिए खेलते हुए प्रभावित किया है। निचले क्रम में आसानी से रन बनाने में सक्षम दाएं हाथ के तेज गेंदबाज लेने ने 19 प्रथम श्रेणी मैचों में 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जिसमें चार बार पांच विकेट भी शामिल हैं। उनका शानदार प्रदर्शन वेस्टइंडीज अकादमी के लिए हालिया घरेलू सत्र में रहा, जहां उन्होंने छह मैचों में 15.88 की मामूली औसत से 27 विकेट लिए। इस प्रदर्शन में विंडवर्ड द्वीप समूह के खिलाफ छह विकेट लेना भी शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

26 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते बाहर हुआ ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.