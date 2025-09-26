भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते बाहर हुआ ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी

Shamar Joseph Ruled Out: वेस्टइंडीज को अगले महीने भारत के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। वेस्टइंडीज के खतरनाक तेज गेंदबाज और पेस अटैक के अगुआ शमर जोसेफ चोट के कारण बाहर हो गए हैं। 24 वर्षीय शमर जोसेफ, जो जेडॉन सील्स के साथ कैरेबियाई तेज गेंदबाजी इकाई के अगुआ हैं अब भारत के दौरे पर नहीं आएंगे। उनकी जगह वेस्टइंडीज की टीम में नए ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया है।
क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने जोसेफ की चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बोर्ड ने पुष्टि की है कि भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों के तुरंत बाद शुरू होने वाले बांग्लादेश के सीमित ओवरों के दौरे से पहले उनकी स्थिति का फिर से आकलन किया जाएगा। वेस्टइंडीज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद, वे 18 अक्टूबर से बांग्लादेश में तीन वनडे मैच खेलेंगे, उसके बाद 1 नवंबर तक तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी, जहां वह सभी फॉर्मेट में खेलेगी।
जोसेफ की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने केवल 11 टेस्ट मैचों में 21.66 की औसत से 51 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2024 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले मैच में पांच विकेट लेकर सुर्खियां बटोरीं और तब से वे लाल गेंद वाले क्रिकेट में टीम के सबसे लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं।
उनकी जगह 22 वर्षीय जोहान लेने आए हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और वेस्टइंडीज ए के लिए खेलते हुए प्रभावित किया है। निचले क्रम में आसानी से रन बनाने में सक्षम दाएं हाथ के तेज गेंदबाज लेने ने 19 प्रथम श्रेणी मैचों में 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जिसमें चार बार पांच विकेट भी शामिल हैं। उनका शानदार प्रदर्शन वेस्टइंडीज अकादमी के लिए हालिया घरेलू सत्र में रहा, जहां उन्होंने छह मैचों में 15.88 की मामूली औसत से 27 विकेट लिए। इस प्रदर्शन में विंडवर्ड द्वीप समूह के खिलाफ छह विकेट लेना भी शामिल है।