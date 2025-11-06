Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘देखा सर कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं, 2 साल में मेरी…’, अमोल मजूमदार ने PM मोदी से क्यों कही ये बात

आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार की रात प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने तरह तरह के सवाल पूछे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 06, 2025

Amon Majumdar

अमोल मजूमदार (फोटो- IANS)

Indian Players Meets PM Modi: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मुलाकात की। प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों के बीच काफी देर तक बातें हुईं। इस दौरान टीम इंडिया की खिलाड़ी हरलीन देओल ने पीएम से ऐसा सवाल पूछा कि सभी खिलाड़ी हंसने लगे।

हरलीन का सवाल सुन हंस पड़े सभी

बातचीत के दौरान सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिला। इसी दौरान हरलीन ने पूछा, "सर मुझे स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। आपके ग्लोइंग स्किन का राज़ क्या है।" जिसके बाद सभी खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री भी हंसने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में कहा, "मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया है।" इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार ने कहा, "देखा सर, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अलग अलग लोग हैं। मुझे इनका कोच बने दो साल हुए हैं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं।"

इसके बाद मजूमदार ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, "जून में हम इंग्लैंड में थे और प्रिंस चार्ल्स से मिले। प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 20 ही सदस्य उनसे मिल सकते थे। ऐसे में सपोर्ट स्टाफ वहां नहीं आ सका। मैंने सपोर्ट स्टाफ से इसके लिए माफी मांगी, तो स्टाफ ने कहा- ठीक है, हमें यह फोटो नहीं चाहिए लेकिन हमें 4 या 5 नवंबर को पीएम मोदी के साथ फोटो चाहिए। आज वही दिन है।" इसके बाद सभी लोग तालिया बजाने लगे और पीएम मोदी भी हंसने लगे।

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम इससे पहले दो बार आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप का फाइनल खेल चुकी थी लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाई। 2005 में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया और 2017 में लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर जीते हुए मुकाबले में उसे हार मिली। इस बार फाइनल में सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी, जो पूरे टूर्नामेंट में दमदार फॉर्म में थी। भारतीय टीम ने उसे 52 रन से हराकर पहली बार वर्ल्डकप जीत लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

06 Nov 2025 02:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘देखा सर कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं, 2 साल में मेरी…’, अमोल मजूमदार ने PM मोदी से क्यों कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026 Retention: वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान समेत इन तीन दिग्गजों का रिलीज होना तय, इतने खिलाड़ी रिटेन कर सकेंगी टीमें

wpl 2025 full schedule
क्रिकेट

IPL 2026 के लिए DC विप्रज निगम इन 4 युवाओं को किसी कीमत पर नहीं करेगी रिलीज, जानें वजह

Delhi Capitals
क्रिकेट

IND vs AUS 4th T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन की फिर नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

Ind vs Aus 4th T20i Pitch Report
क्रिकेट

WPL 2026 retentions: UPW ने कप्तान और विश्‍व कप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ही किया रिलीज, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

WPL 2026 retentions
क्रिकेट

WPL 2026: RCB ने सपोर्ट स्टाफ में किया बड़ा बदलाव, तमिलनाडु के इस स्पिनर को बनाया अपना हेड कोच

WPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.