‘देखा सर कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं, 2 साल में मेरी…’, अमोल मजूमदार ने PM मोदी से क्यों कही ये बात

अमोल मजूमदार (फोटो- IANS)
Indian Players Meets PM Modi: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मुलाकात की। प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों के बीच काफी देर तक बातें हुईं। इस दौरान टीम इंडिया की खिलाड़ी हरलीन देओल ने पीएम से ऐसा सवाल पूछा कि सभी खिलाड़ी हंसने लगे।
बातचीत के दौरान सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिला। इसी दौरान हरलीन ने पूछा, "सर मुझे स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। आपके ग्लोइंग स्किन का राज़ क्या है।" जिसके बाद सभी खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री भी हंसने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में कहा, "मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया है।" इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार ने कहा, "देखा सर, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अलग अलग लोग हैं। मुझे इनका कोच बने दो साल हुए हैं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं।"
इसके बाद मजूमदार ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, "जून में हम इंग्लैंड में थे और प्रिंस चार्ल्स से मिले। प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 20 ही सदस्य उनसे मिल सकते थे। ऐसे में सपोर्ट स्टाफ वहां नहीं आ सका। मैंने सपोर्ट स्टाफ से इसके लिए माफी मांगी, तो स्टाफ ने कहा- ठीक है, हमें यह फोटो नहीं चाहिए लेकिन हमें 4 या 5 नवंबर को पीएम मोदी के साथ फोटो चाहिए। आज वही दिन है।" इसके बाद सभी लोग तालिया बजाने लगे और पीएम मोदी भी हंसने लगे।
बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम इससे पहले दो बार आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप का फाइनल खेल चुकी थी लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाई। 2005 में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया और 2017 में लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर जीते हुए मुकाबले में उसे हार मिली। इस बार फाइनल में सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी, जो पूरे टूर्नामेंट में दमदार फॉर्म में थी। भारतीय टीम ने उसे 52 रन से हराकर पहली बार वर्ल्डकप जीत लिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग