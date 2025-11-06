‘देखा सर कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं, 2 साल में मेरी…’, अमोल मजूमदार ने PM मोदी से क्यों कही ये बात

बातचीत के दौरान सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिला। इसी दौरान हरलीन ने पूछा, "सर मुझे स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। आपके ग्लोइंग स्किन का राज़ क्या है।" जिसके बाद सभी खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री भी हंसने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में कहा, "मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया है।" इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार ने कहा, "देखा सर, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अलग अलग लोग हैं। मुझे इनका कोच बने दो साल हुए हैं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं।"