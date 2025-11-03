वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को मिलेगा चांदी का बैट, गिफ्ट देने की वजह कर देगी इमोशनल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
India Women's Cricket Team: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को सूरत एक ज्वैलर्स ने चांदी का बैट और स्टंप देने की घोषणा की है। रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहली बार खिताब जीता और वर्ल्ड क्रिकेट को 25 साल बाद नया चैंपियन मिल गया। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है।
सूरत के ज्वैलर्स डी खुशालदास ने टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनने की खुशी में चांदी से बना बैट और स्टंप्स भेंट करने की घोषणा की है। इस बैट पर हाथ से राजस्थानी कारीगरी बनाई गई है। इसे बनाने के लिए कुल 3 किलो 818 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इस बैट और स्टंप्स को ज्वेलर दीपक चौकसी ने बनाया है।
दीपक चौकसी ने कहा, "चांदी का बैट और स्टंप वर्ल्ड चैंपियन टीम को भेंट में दिया जाएगा। यह एक अनोखा और यादगार गिफ्ट है जो टीम की उपलब्धि को और भी खास बनाता है। इसके साथ हमने मेक-इन-इंडिया का भी संदेश दिया है। यह 7 दिनों में तैयार किया गया है। इसमें राजस्थानी कारीगरी देखने को मिलती है।" ज्वैलरी शो रूम की एमडी ने कहा, "जब मेंस टीम का वर्ल्ड कप होता था तब भी हम चियर्स करते थे लेकिन, इस बार महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, तो हमें गर्व हो रहा है। अब कपिल देव और एमएस धोनी के साथ एक महिला भी वर्ल्ड कप लेकर खड़ी होगी। हमने महिला खिलाड़ियों को प्रोत्सहित करने के लिए इसे तैयार किया है।"
आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्डकप के लीग स्टेज में 7 में से 3 मैच गंवाए, हालांकि 3 मैच जीतकर ही वो अंतिम 4 में पहुंच गई। एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसमें प्रतिका रावल चोटिल हो गई थीं। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जिसे भारतीय टीम ने हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी उठाई।
Women's World Cup 2025