वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को मिलेगा चांदी का बैट, गिफ्ट देने की वजह कर देगी इमोशनल

दीपक चौकसी ने कहा, "चांदी का बैट और स्टंप वर्ल्ड चैंपियन टीम को भेंट में दिया जाएगा। यह एक अनोखा और यादगार गिफ्ट है जो टीम की उपलब्धि को और भी खास बनाता है। इसके साथ हमने मेक-इन-इंडिया का भी संदेश दिया है। यह 7 दिनों में तैयार किया गया है। इसमें राजस्थानी कारीगरी देखने को मिलती है।" ज्वैलरी शो रूम की एमडी ने कहा, "जब मेंस टीम का वर्ल्ड कप होता था तब भी हम चियर्स करते थे लेकिन, इस बार महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, तो हमें गर्व हो रहा है। अब कपिल देव और एमएस धोनी के साथ एक महिला भी वर्ल्ड कप लेकर खड़ी होगी। हमने महिला खिलाड़ियों को प्रोत्सहित करने के लिए इसे तैयार किया है।"