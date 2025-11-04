रविचंद्रन अश्विन को लेकर आई बड़ी खबर, इतिहास रचने से चूका धुरंधर क्रिकेटर!

Ravichandran ashwin injury update: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन चोट के चलते आगामी बिग बैश लीग (Big Bash League) से हट गए हैं। इसकी जानकारी बिग बैश लीग की फ्रेंचाइजी सिडनी थंडर और 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने खुद दी है। रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, बीबीएल के आगामी सीजन की तैयारी के लिए चेन्नई में प्रशिक्षण के दौरान मेरे घुटने में चोट लग गई। इसका मतलब है कि मैं बीबीएल 15 को मिस करूंगा। यह कहना मुश्किल है। मैं वास्तव में इस समूह का हिस्सा बनने और आपके सामने खेलने के लिए उत्साहित था। फिलहाल मैं चोट से उबरने और मजबूती से वापसी पर काम कर रहा हूं। क्लब के साथ पहली बातचीत में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे एक गेंद डालने से पहले घर जैसा महसूस करने के लिए शुक्रिया।