रविचंद्रन अश्विन को लेकर आई बड़ी खबर, इतिहास रचने से चूका धुरंधर क्रिकेटर!

रविचंद्रन अश्विन आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेटर से संन्यास ले चुके हैं। वह बिग बैश लीग के आगामी सीजन के लिए सिडनी थंडर की तरफ से खेलने के लिए तैयार थे। लेकिन चेन्नई में प्रशिक्षण के दौरान घुटने में चोट लगने से उन्हें बिग बैश लीग से हटना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 04, 2025

Ravichandran Ashwin

रविचंद्रन अश्विन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Ravichandran ashwin injury update: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन चोट के चलते आगामी बिग बैश लीग (Big Bash League) से हट गए हैं। इसकी जानकारी बिग बैश लीग की फ्रेंचाइजी सिडनी थंडर और 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने खुद दी है। रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, बीबीएल के आगामी सीजन की तैयारी के लिए चेन्नई में प्रशिक्षण के दौरान मेरे घुटने में चोट लग गई। इसका मतलब है कि मैं बीबीएल 15 को मिस करूंगा। यह कहना मुश्किल है। मैं वास्तव में इस समूह का हिस्सा बनने और आपके सामने खेलने के लिए उत्साहित था। फिलहाल मैं चोट से उबरने और मजबूती से वापसी पर काम कर रहा हूं। क्लब के साथ पहली बातचीत में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे एक गेंद डालने से पहले घर जैसा महसूस करने के लिए शुक्रिया।

वहीं, सिडनी थंडर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सीजन बिग बैश लीग से दिग्गज भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन के बाहर होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि टीम उनकी रिकवरी पर नजर रखेगी और देखेगी की वह सीजन के दूसरे चरण में खेलने के लिए फिट हो पाते हैं या नहीं।

बिग बैश लीग खेलने वाले होते पहले भारतीय

रविचंद्रन अश्विन चोटिल होने की वजह से इतिहास रचने से चूक गए। यदि बिग बैश लीग-15 में खेलते तो वह इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनते। उन्होंने 14 दिसंबर से शुरू हो रहे बिग बैश लीग से हटने की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी।

अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से ले चुके हैं संन्यास

रविचंद्रन अश्विन ने पिछले वर्ष दिसंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद अगस्त में आईपीएल से संन्यास लिया था। वह सिडनी थंडर के लिए बिग बैश लीग में खेलने को तैयार थे, लेकिन चोट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

04 Nov 2025 07:48 pm

Published on:

04 Nov 2025 07:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रविचंद्रन अश्विन को लेकर आई बड़ी खबर, इतिहास रचने से चूका धुरंधर क्रिकेटर!

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

