ICC Women’s ODI Rankings: जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाई लंबी छलांग, स्मृति मंधाना को उठाना पड़ा नुकसान

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने लंबी छलांग लगाई है, जबकि स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार शतक ठोकने वाली साउथ अफ्रीका की लॉरा वुल्वॉर्ट (Laura wolvaardt) ने स्मृति मंधाना को शीर्ष स्थान से अपदस्त कर दिया है। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्वार्ट ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाई है। स्मृति मंधाना अब बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज हैं।
जेमिमा रोड्रिग्स ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोका था। इस नाबाद 127 रन की पारी की बदौलत उन्होंने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान की छलांग लगाई। अब 25 वर्षीय जेमिमा रोड्रिग्स आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप-10 में शामिल हो गई हैं। जेमिमा रोड्रिग्स अब बल्लेबाजी में 9वें नंबर पर काबिज है।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में फोबे लिचफील्ड ने 119 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत उनकी बल्लेबाजी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। अब वह 13 स्थान की छलांग लगाते हुए आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग 13वें नंबर पर पहुंच गई हैं। यह उनके करियर की सर्वोच्च रैंकिंग है।
ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में 3 पायदान के सुधार के साथ 8वें नंबर पर काबिज हो गई हैं। वहीं, इस प्रारूप से संन्यास लेने वाली न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन 7वें नंबर पर बरकरार हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। हरमनप्रीत कौर 4 पायदान चढ़कर अब 14वें नंबर पर पहुंच गई हैं।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 7 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट चटकाने वाली साउथ अफ्रीका की मारिजेन कैप की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब वह महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन के और करीब पहुंच गई हैं। मारिजेन कैप अब आईसीसी महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड, उनकी हमवतन साथी खिलाड़ी किम गार्थ और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज 1-1 पायदान चढ़कर क्रमशः छठे, 7वें और 8वें नंबर पर पहुंच गई हैं।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहीं भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की ऑलराउंडर रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब वह एक पायदान चढ़कर चौथे नंबर पर काबिज हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर शीर्ष पर बरकरार है, जबकि उनकी हमवतन एनाबेल सदरलैंड एक स्थान लुढ़क 5वें नंबर पर पहुंच गई हैं।
