ICC Women’s ODI Rankings: जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाई लंबी छलांग, स्मृति मंधाना को उठाना पड़ा नुकसान

ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने लंबी छलांग लगाई है, जबकि स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार शतक ठोकने वाली साउथ अफ्रीका की लॉरा वुल्वॉर्ट (Laura wolvaardt) ने स्मृति मंधाना को शीर्ष स्थान से अपदस्त कर दिया है। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्वार्ट ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाई है। स्मृति मंधाना अब बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज हैं।