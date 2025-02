Champions Trophy 2025 से पहले भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, करियर में बना चुके हैं 11,887 रन

Sheldon jackson: शेल्डन जैक्सन ने संन्यास लेने का फैसला रणजी ट्रॉफी 2024-25 के चौथे क्वार्टरफाइनल मैच में अपनी टीम सौराष्ट्र की हार के बाद किया।

भारत•Feb 11, 2025 / 06:28 pm• satyabrat tripathi

Sheldon Jackson

Sheldon jackson retired from all forms of Cricket: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, 38 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन ने मंगलवार को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालाकि इस धुरंधर क्रिकेटर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम की ओर से खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनके आंकड़े हैरान करने वाले हैं।

शेल्डन जैक्सन ने संन्यास लेने का फैसला रणजी ट्रॉफी 2024-25 के चौथे क्वार्टरफाइनल मैच में अपनी टीम सौराष्ट्र की हार के बाद किया। गुजरात से सौराष्ट्र को पारी और 98 रन से शिकस्त दी है। मैच की समाप्त के बाद सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने उन्हें शानदार करियर के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शेल्डन जैक्सन का करियर शेल्डन जैक्सन ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल 11887 रन बनाए हैं। प्रथम श्रेणी में 106 मैच की 174 इनिंग में 45.80 की औसत और 60.71 की स्ट्राइक रेट से कुल 7283 रन बनाए हैं, जिसमें 21 शतक और 39 अर्द्धशतक शामिल हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 186 रन है। लिस्ट-ए क्रिकेट के 86 मैच की 84 इनिंग में 36.25 की औसत और 83.34 की स्ट्राइक रेट से कुल 2792 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 14 अर्द्धशतक शामिल हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 150 रन है। टी-20 क्रिकेट में 84 मैच की 80 इनिंग में 27.45 की औसत और 120.07 की स्ट्राइक रेट से 1812 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 11 अर्द्धशतक शामिल हैं। टी-20 क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 106 रन है।