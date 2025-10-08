CEAT Awards Show: मुंबई में मंगलवार रात प्रतिष्ठित सिएट अवॉर्ड शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय क्रिकेटर्स के अलावा विदेशी क्रिकेटर भी मौजूद थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बवुमा और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे भारतीय टीम बहुत पसंद है। मुझे उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगा। यह वह सफर है, जिसका हम सभी कई सालों से हिस्सा रहे हैं। यह एक या दो साल की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह सालों की मेहनत का नतीजा है। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए।