“भारत के पास रन मशीन है”, दूसरे वनडे में हार के बाद प्रसिद्ध कृष्णा हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल

Prasidh Krishna Trolled: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया 358 रन का विशाल स्कोर बनाकर भी मैच बचा नहीं पाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवर में ही 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया। भारत के गेंदबाज इतने विशाल स्कोर को डिफेंड करने में असफल रहे और महंगे साबित हुए। इस पर अब भारतीय पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।