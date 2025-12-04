4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

“भारत के पास रन मशीन है”, दूसरे वनडे में हार के बाद प्रसिद्ध कृष्णा हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल

Prasidh Krishna Trolled: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम 358 रन का विशाल स्कोर बनााकर भी हार गई। भारत के गेंदबाज इस स्कोर को बचाने में नाकाम रहे। गेंदबाजों के इसी निराशाजनक प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को ट्रोल किया जा रहा है।

Google source verification

भारत

image

lokesh verma

image

Madhur Milan Rao

Dec 04, 2025

Prasidh Krishna Trolled

भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्‍णा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Prasidh Krishna Trolled: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया 358 रन का विशाल स्कोर बनाकर भी मैच बचा नहीं पाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवर में ही 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया। भारत के गेंदबाज इतने विशाल स्कोर को डिफेंड करने में असफल रहे और महंगे साबित हुए। इस पर अब भारतीय पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।

रन मशीन कृष्णा

भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 85 रन दे दिए। हालांकि उन्होंने दो महत्वपूर्ण विकेट भी लिए, लेकिन 10.20 की इकॉनमी से रन लुटाए। उनके इस प्रदर्शन पर सोशल मीडिया पर भारी बैकलैश मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक यूजर ने लिखा कि, "अगर पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ हैं तो भारत के पास प्रसिद्ध कृष्णा हैं, दोनों ही रन मशीन हैं।" वहीं, एक और यूजर ने इसी तरह से लिखा कि, "रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा >> रन मशीन विराट कोहली"।

एक अन्य यूजर ने लिखा कि, "मैं 50 साल के मोहम्मद शमी को प्रसिद्ध कृष्णा के किसी भी फॉर्मेट के किसी भी वर्जन के ऊपर चुनूंगा।" वहीं, एक अन्‍य यूजर उन्हें ट्रोल करते हुए लिखते हैं कि उनके लिए कृष्णा 'मैन ऑफ द मैच' हैं, टेम्बा की कप्तानी में यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

भारतीय गेंदबाज रहे बेअसर

बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय गेंदबाज मैच को बचाने में नाकाम रहे। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा हर्षित राणा और कुलदीप यादव भी अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए। कुलदीप ने 10 ओवर में 78 और हर्षित ने 10 ओवर में 70 रन दिए।

एडेन मार्करम के शतक और ब्रीट्ज़के (68) और डेवाल्ड ब्रेविस (54) के अर्द्धशतक की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 359 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा कर दिया और भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ा रन-चेज किया। कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी 46 रन की जुझारू पारी खेली।

Ind vs SA: ढह गया भारत का किला, साउथ अफ्रीका ने सबसे सफल रन चेज कर रचा इतिहास, बना डाले ढेरों रिकॉर्ड
क्रिकेट
India vs South Africa 2nd ODI Records

