Watch Video: दिमाग मत लगाओ, जैसा कहा जाए वैसा करो… जब प्रसिद्ध कृष्णा की धुनाई होते देख बुरी तरह भड़के केएल राहुल

KL Rahul furious on Prasidh Krishna: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने रायपुर में भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे के दौरान काफी खराब प्रदर्शन किया। उन्‍होंने 10 से ऊपर की इकॉनमी से रन लुटाए और भारत की ओर से सबसे महंगे बॉलर रहे। इस तरह साउथ अफ्रीका के लिए 359 रन का बड़ा टारगेट रखने के बावजूद मेजबान टीम मेहमानों को रोकने में नाकाम रही। साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक वनडे रन चेज करते हुए 4 विकेट से जबरदस्त जीत दर्ज की। मैच के दौरान ​​कृष्णा की कमजोर और दिशाहीन बॉलिंग से टीम की परेशानी और बढ़ गई और इसके लिए उन्‍हें कभी रोहित शर्मा तो कभी कप्तान केएल राहुल के गुस्‍से का भी सामना करना पड़ा। राहुल के प्रसिद्ध पर भड़कने की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।