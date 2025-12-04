Watch Video: दिमाग मत लगाओ, जैसा कहा जाए वैसा करो… जब प्रसिद्ध कृष्णा की धुनाई होते देख बुरी तरह भड़के केएल राहुल

मैच के दौरान प्रसिद्ध कृष्णा पर चिल्लाते भारतीय कप्तान केएल राहुल। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
KL Rahul furious on Prasidh Krishna: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने रायपुर में भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे के दौरान काफी खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने 10 से ऊपर की इकॉनमी से रन लुटाए और भारत की ओर से सबसे महंगे बॉलर रहे। इस तरह साउथ अफ्रीका के लिए 359 रन का बड़ा टारगेट रखने के बावजूद मेजबान टीम मेहमानों को रोकने में नाकाम रही। साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक वनडे रन चेज करते हुए 4 विकेट से जबरदस्त जीत दर्ज की। मैच के दौरान कृष्णा की कमजोर और दिशाहीन बॉलिंग से टीम की परेशानी और बढ़ गई और इसके लिए उन्हें कभी रोहित शर्मा तो कभी कप्तान केएल राहुल के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। राहुल के प्रसिद्ध पर भड़कने की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यह घटना स्टंप माइक में कैद हो गई, जिसमें राहुल को प्रसिद्ध कृष्णा पर चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। केएल बोल रहे हैं कि वह अपना दिमाग ना लगाए और जैसा कहा जा रहा है वैसा करें। जब दोनों के बीच ये बहस हुई, तब कृष्णा टोनी डी जोरजी को गेंदबाजी कर रहे थे। राहुल को अक्सर मैदान बेहद शांत नजर आते हैं, लेकिन उनका ये नया रूप देख हर कोई हैरान है। शायद कृष्णा तय प्लान से हटकर बल्लेबाज को गेंदबाजी कर रहे थे।
वायरल वीडियो में केएल राहुल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और एक स्थानीय भाषा में कहते हैं, 'प्रसिद्ध, निन तले ओड्सबेडा। हेलिड हाकू। हेलिडिनी एन हाकबेकु अंता, अदन्ना हाकू (प्रसिद्ध, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। जैसा कहा जाए वैसा करो। मैंने तुम्हें बताया है कि क्या गेंदबाजी करनी है, वही करो।'
फिर कृष्णा राहुल से पूछते हैं, 'तालेगे हकला (क्या मुझे उसके सिर पर गेंदबाजी करनी चाहिए?)' जिस पर कप्तान जवाब देते हैं, 'तालेगेला बेदा ईगा। प्रसिद्ध हेली बंदिडिनी। तालेगे हक्तिदियाल्ला (उसके सिर पर गेंदबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रसिद्ध, मैंने अभी तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो और तुम वही कर रहे हो।'
बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवरों में दो विकेट लेकर 85 रन लुटाए। वह भारत की ओर से 10.20 की इकॉनमी से गेंदबाजी करने वाले सबसे महंगे गेंदबाज रहे। जबकि हर्षित राणा ने अपने 10 ओवर के स्पेल में एक विकेट लेकर 70 दिए। भारत के लिए सबसे अच्छे गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में दो विकेट लेकर 54 रन दिए।
