अभी तक ये बात समझ नहीं आई… भारत की पहली महिला विश्व कप जीत पर कोच अमोल मजूमदार को नहीं हो रहा यकीन

अमोल मजूमदार घरेलू क्रिकेट के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हैं। उन्‍होंने 1990 और 2000 के दशक में 171 प्रथम श्रेणी मैचों में 48.13 की औसत से 30 शतकों समेत 11,167 रन बनाए, लेकिन कभी टीम इंडिया में जगह नहीं बना सके। उन्‍होंने 2006-07 के सीजन में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। उनसे जब भारत को पहली बार विश्व कप जिताने के अनुभव के बारे में पूछा गया तो बताया कि हरमनप्रीत के कैच के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ? अगले पांच मिनट धुंधले थे। मैं डगआउट में ऊपर देख रहा था। मुझे नहीं पता कि अगले पांच मिनट में क्या हुआ? सब गले मिल रहे थे। यह सभी के लिए एक भावुक क्षण था।