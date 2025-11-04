शैफाली, दीप्ति या मंधाना नहीं, अश्विन बोले- इस गेंदबाज के कारण भारत ने जीता विश्व कप

उन्‍होंने आगे कहा कि हरमनप्रीत कौर ने बहुत सारी निराशाएं देखी होंगी। उदाहरण के लिए 2017 विश्व कप फाइनल, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में इंग्लैंड से हार गए। झूलन गोस्वामी भी वहां थीं। हरमनप्रीत ने ऐसी चीजें देखी हैं। उसने हार का सामना किया है। उन्होंने ऐसे हालातों में हार देखी है, जहां विश्व कप जीता जा सकता था। अश्विन ने कहा कि आप शायद उनकी मेहनत के गवाह न हों। उन्होंने जो बीज बोए हैं, 10 या 20 साल बाद हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे कपिल देव और धोनी से बात करते हैं।