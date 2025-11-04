Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शैफाली, दीप्ति या मंधाना नहीं, अश्विन बोले- इस गेंदबाज के कारण भारत ने जीता विश्व कप

R Ashwin on Sri Charani: भारत के विश्‍व कप जीतने हर कोई भारतीय महिला टीम की तारीफ कर रहा है। इसी बीच आर अश्विन ने बड़ा बयान देते हुए श्री चरणी को खिताब जीतने का सबसे बड़ा कारण बताया है और उनकी जमकर तारीफ की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 04, 2025

R Ashwin on Sri Charani

पूर्व भारतीय स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन। (फोटो: ANI)

R Ashwin on Sri Charani: पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत की युवा बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। 39 वर्षीय इस अनुभवी खिलाड़ी का मानना ​​है कि इस युवा खिलाड़ी में भविष्य की सुपरस्टार बनने के सभी गुण मौजूद हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल में भारत के लिए डेब्यू करने के बाद से उनकी सफलता के पीछे की तकनीकी प्रतिभा का विश्लेषण किया। इसके साथ ही विश्‍व कप में इस 21 वर्षीय युवा स्पिनर को भारत की जीत कारण भी बताया।

श्री चरणी ने विश्‍व कप में चटकाए 14 विकेट

श्री चरणी ने अपने पहले वनडे विश्व कप अभियान का अंत 9 मैचों में 27.64 की औसत से 14 विकेट लेकर किया है। नॉकआउट चरण में उनके शानदार प्रदर्शन भी शामिल हैं। चरणी ने दबाव में भी अपना धैर्य बनाए रखा और सेमीफाइनल में 49 रन देकर 2 और फाइनल में 48 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जिससे भारत को ऐतिहासिक खिताब जीतने में मदद मिली।

वह भारत के विश्व कप जीतने का सबसे बड़ा कारण- अश्विन

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि श्री चरणी ने विश्व कप को बेहद शानदार प्रदर्शन किया। वह भारत के इस विश्व कप जीतने का सबसे बड़ा कारण है। वह भविष्य में एक सुपरस्टार गेंदबाज बनने जा रही है। उनकी गेंद का रोटेशन सही गति से होता है। उसका वजन स्थानांतरण सोफी एक्लेस्टोन, जेस जोनासेन या सोफी मोलिनक्स से मेल खाता है। वह एक सुंदर साइड-ऑन स्थिति में जाती है। वहां से उसका हाथ सामने आता है। कहीं भी कोई पतन नहीं है। कोई ऊर्जा की कमी नहीं है।

'बोए गए बीज पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे'

अश्विन ने भारत की 2025 की जीत और भारतीय क्रिकेट में पिछली ऐतिहासिक जीत के बीच समानताएं भी बताईं। उन्होंने कहा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की ओर से बोए गए बीज पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे कपिल देव और एमएस धोनी के नेतृत्व में प्रतिष्ठित विश्व कप जीता था।

'हरमनप्रीत कौर ने बहुत सारी निराशाएं देखी होंगी'

उन्‍होंने आगे कहा कि हरमनप्रीत कौर ने बहुत सारी निराशाएं देखी होंगी। उदाहरण के लिए 2017 विश्व कप फाइनल, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में इंग्लैंड से हार गए। झूलन गोस्वामी भी वहां थीं। हरमनप्रीत ने ऐसी चीजें देखी हैं। उसने हार का सामना किया है। उन्होंने ऐसे हालातों में हार देखी है, जहां विश्व कप जीता जा सकता था। अश्विन ने कहा कि आप शायद उनकी मेहनत के गवाह न हों। उन्होंने जो बीज बोए हैं, 10 या 20 साल बाद हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे कपिल देव और धोनी से बात करते हैं।

ये भी पढ़ें

शैफाली वर्मा का बड़ा खुलासा, बोलीं- सचिन तेंदुलकर ने इस तरह विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए किया प्रेरित
क्रिकेट
Shafali Verma on Sachin Tendulkar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

04 Nov 2025 07:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शैफाली, दीप्ति या मंधाना नहीं, अश्विन बोले- इस गेंदबाज के कारण भारत ने जीता विश्व कप

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

विश्व कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से बदला लेने को बेताब ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लें टी20 विश्व कप तक पूरा शेड्यूल

Indian Women's Team Schedule after ODI World Cup
क्रिकेट

USA ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, UAE को इतने रनों से रौंद दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

UAE vs USA ODI match
क्रिकेट

हरमनप्रीत के साथ इस खिलाड़ी के लिए जीत का जश्न हुआ दोगुना, PCA ने लाखों रुपए देने का किया ऐलान

India Womens Cricket Team
क्रिकेट

वर्ल्डकप जीतने के 24 घंटे के भीतर हरमनप्रीत की लगी लौटरी! इस कंपनी ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर

Indian Women's Cricket Team
क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने पूरे स्टेडियम को खामोश करने की कही थी बात, अब हो रहा होगा पछतावा

Laura Wolvaardt and indian cricket team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.