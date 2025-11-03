शैफाली वर्मा का बड़ा खुलासा, बोलीं- सचिन तेंदुलकर ने इस तरह विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए किया प्रेरित

Shafali Verma on Sachin Tendulkar: शैफाली वर्मा ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में इतिहास रच दिया है। उन्‍होंने 87 रनों और 2 महत्वपूर्ण विकेटों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 52 रनों के साथ भारत को पहला आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस उम्‍दा प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इसके साथ ही वह 21 साल और 279 दिन की उम्र में पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में विश्व कप सेमीफाइनल या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं।