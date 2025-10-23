Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘करो या मरो’ मुकाबले में गरजीं भारत की बेटियां, न्यूजीलैंड को दे दिया विशाल लक्ष्य

INDW vs NZW: प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने मजबूत शुरुआत दी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम की तरफ से ये सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 23, 2025

Pratika Rawal

प्रतिका रावल (फोटो- IANS)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के बेहद अहम मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के शतक की बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए। बारिश की वजह से भारतीय पारी 50 की जगह 49 ओवर निर्धारित की गई थी। न्यूजीलैंड को 44 ओवर में जीत के लिए डीएलएस नियम के तहत 325 का लक्ष्य दिया गया है।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम की तरफ से ये सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी बार वनडे में 200 या उससे अधिक रन की ओपनिंग साझेदारी की है। रावल और मंधाना की जोड़ी ने एक साल में बतौर ओपनर सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया है।

स्मृति मंधाना ने 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन की पारी खेली। मंधाना के वनडे करियर का यह 14वां और इस साल का 5वां शतक है। प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 55 गेंद पर 11 चौके की मदद से नाबाद 76 रन बनाए। भारतीय टीम ने 49 ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए।

जीत से कंफर्म होगी सेमीफाइनल की टिकट

विश्व कप में ये दूसरा मौका है जब भारतीय टीम ने 300 से ऊपर का स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारतीय टीम ने 330 रन बनाए थे। हालांकि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रही थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के लिए जीत जरूरी है। इस मैच में जीत हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी।

ये भी पढ़ें

17 साल और 619 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद कोहली के साथ हुआ ऐसा, एडिलेड में हताश होकर लौटे पवेलियन
क्रिकेट
Virat Kohli 0 at adelaide odi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

23 Oct 2025 09:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘करो या मरो’ मुकाबले में गरजीं भारत की बेटियां, न्यूजीलैंड को दे दिया विशाल लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना, जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद दोहरा झटका

AFG vs ZIM
क्रिकेट

भारतीय ओपनर प्रतिका रावल ने शतक ठोक 37 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

Pratika Rawal
क्रिकेट

भारत को हराना मुश्किल… पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज बराबरी के बाद साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने कही यह बात

simon harmer
क्रिकेट

रोहित शर्मा ने एडिलेड में बना डाले कई रिकॉर्ड्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी पिछड़े

Rohit Sharma oDI
क्रिकेट

रोहित-शुभमन की जोड़ी भी रह गई पीछे, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने किया कमाल

Pratika Rawal Smriti Mandhana
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.