‘करो या मरो’ मुकाबले में गरजीं भारत की बेटियां, न्यूजीलैंड को दे दिया विशाल लक्ष्य

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम की तरफ से ये सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी बार वनडे में 200 या उससे अधिक रन की ओपनिंग साझेदारी की है। रावल और मंधाना की जोड़ी ने एक साल में बतौर ओपनर सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया है।