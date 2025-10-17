भारतीय बल्लेबाज ने टी-20 में ठोका सबसे तेज शतक, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8 ओवर में टीम को दिलाई जीत

किरण नवगिरे ने तूफानी शतकीय पारी में 7 छक्के और 14 चौके लगाए, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र ने केवल आठ ओवरों में 1 विकेट पर 113 रन बनाकर पंजाब के 111 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस दौरान किरण नवगिरे का स्ट्राइक रेट 302.86 की स्ट्राइक रेट रहा। इस तरह किरण नवगिरे 300 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ शतक बनाने वाली इतिहास की पहली महिला बन गईं।