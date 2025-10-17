भारतीय बल्लेबाज ने टी-20 में ठोका सबसे तेज शतक, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8 ओवर में टीम को दिलाई जीत

किरण नवगिरे, महिला क्रिकेटर, भारत (Photo Credit- WPL)
Kiran Navgire: भारत की किरण नवगिरे ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए महिला टी-20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से महिला टी20 ट्रॉफी में शुक्रवार को 34 गेंदों में नाबाद 106 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत पंजाब को शिकस्त झेलनी पड़ी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से 6 टी-20 मैच खेलने वाली 31 वर्षीय खिलाड़ी ने इस तूफानी पारी से न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन की 2021 में 36 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
किरण नवगिरे ने तूफानी शतकीय पारी में 7 छक्के और 14 चौके लगाए, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र ने केवल आठ ओवरों में 1 विकेट पर 113 रन बनाकर पंजाब के 111 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस दौरान किरण नवगिरे का स्ट्राइक रेट 302.86 की स्ट्राइक रेट रहा। इस तरह किरण नवगिरे 300 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ शतक बनाने वाली इतिहास की पहली महिला बन गईं।
वैसे महिला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन के नाम है, जिन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 38 गेंदों में शतक बनाया था।
महिला टी20 ट्रॉफी में पंजाब ने महाराष्ट्र के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 110 रन बनाए। इसके जवाब में महाराष्ट्र ने 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
