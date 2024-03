IPL 2024 Promo: हार्दिक पांड्या ने डांस कर उड़ाया गर्दा तो ऋषभ पंत रोते हुए दिखे, धोनी-रोहित गायब

Jab saath mil kar Star Sports par dekhenge #TataIPL 2024, tab Gajab IPL ka #AjabRangDikhega! 🤩



IPL starts on MARCH 22 on Star Sports



The real magic of #IPL2024 is unleashed when you watch it together on the big screen - Because it's always #BetterTogether! 🫂🤌



Don't miss… pic.twitter.com/h7wran9DRY