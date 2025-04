LSG vs GT Head To Head: गुजरात को लखनऊ से मिलेगी कड़ी टक्कर? जानें दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस जहां पांच मैच में 4 जीत और एक हार के साथ आईपीएल 2025 पॉइंट टेबल में शीर्ष पर काबिज है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स 5 मैच में तीन जीत और दो हार के साथ टॉप-5 में बनी हुई है। इस लिहाज से दोनों टीमें‌ अपने-अपने स्थान पर बने रहने के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी।

लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस: हेड टू हेड (LSG vs GT Head To Head) आईपीएल में अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबले में गुजरात टाइटंस का पलड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भारी रहा है। गुजरात टाइटंस में लखनऊ सुपर जायंट्स को जहां चार मैच में शिकस्त दी है, वहीं उसे एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है।

लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस : पिच रिपोर्ट (LSG vs GT Pitch Report) लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम पर आमतौर पर बड़े स्कोर नहीं बनते हैं। पिच धीमी होने के कारण स्पिनरों को यहां मदद मिल सकती है। यहां बल्लेबाजों को शॉट लगाने मुश्किलें आती हैं। इस मैदान पर पावरप्ले में बल्लेबाजों को तेजी से खेलना होगा । इसके अलावा मिडिल ओवर में समझदारी भरा शॉट लगाकर‌ तेजी से रन बनाना होगा। इस मैदान पर देखा गया है कि लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग का फैसला ले सकती हैं।