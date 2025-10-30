IPL 2026 से पहले KKR में शामिल हुआ ये दिग्गज, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक का है करीबी

अभिषेक नायर बने केकेआर के नए हेड कोच (फोटो- KKR)
Abhishek Nayer KKR New Head Coach: 3 बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक के दोस्त कहे जाने वाले अभिषेक नायर को केकेआर ने अपना नया हेड कोच बनाया है। इससे पहले अभिषेक भारतीय टीम के सहायक कोच की भूमिका निभा रहे थे। गुरुवार को केकेआर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले चंद्रकांत पंडित टीम के हेड कोच थे, जिन्होंने आईपीएल 2025 के बाद टीम से नाता तोड़ लिया।
बता दें कि अभिषेक नायर पिछले कई सालों से शाहरुख खान की मालिकाना वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे और एकेडमी में भी युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में फ्रेंचाइजी की मदद की है। इसी फ्रेंचाइजी से रिंकू सिंह, हर्षित राणा और वरुण चर्कवर्ती जैसे स्टार खिलाड़ी निकले हैं, जो आज टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
गुरुवार को 2012, 2014 और 2024 की आईपीएल चैंपियन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "अभिषेक 2018 से केकेआर टीम मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों को मैदान और मैदान के बाहर ट्रेन करते रहे हैं। क्रिकेट में उनकी समझ और खिलाड़ियों के साथ उनका कनेक्शन हमारे आगे बढ़ने का मुख्य कारण रहा है। हम उन्हें केकेआर के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं।"
बता दें कि नायर पहली बार केकेआर से साल 2018 में जुड़े थे और सहायक कोच के रूप में काम करते हुए युवाओं को ट्रेन किया था। उन्होंने 2024 में गौतम गंभीर के साथ काम किया और फिर जब गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने, तब नायर को भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया। हालांकि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रही और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें इस पद से हटना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
ट्रेंडिंग