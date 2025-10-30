IPL 2026 से पहले KKR में शामिल हुआ ये दिग्गज, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक का है करीबी

Abhishek Nayer KKR New Head Coach: 3 बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक के दोस्त कहे जाने वाले अभिषेक नायर को केकेआर ने अपना नया हेड कोच बनाया है। इससे पहले अभिषेक भारतीय टीम के सहायक कोच की भूमिका निभा रहे थे। गुरुवार को केकेआर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले चंद्रकांत पंडित टीम के हेड कोच थे, जिन्होंने आईपीएल 2025 के बाद टीम से नाता तोड़ लिया।