IPL 2026 Retention: आईपीएल-19 के लिए किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी फ्रेंचाइजी और किसे करेंगी रिलीज, इस दिन होगा तय

दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करन और डेवोन कॉन्वे को चेन्नई सुपर किंग्स रिलीज कर सकती है। आर अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद 5 बार के चैंपियन के पर्स में पहले से ही 9.75 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, CSK ऑक्शन से पहले ट्रेड डील के जरिए राजस्थान के संजू सैमसन को टीम में शामिल करना चाह रही है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बदले चेन्नई से शिवम दुबे और रवींद्र जडेजा को टीम में जोड़ना चाह रही है। राजस्थान रॉयल्स श्रीलंकाई स्पिनर वनिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा को भी रिलीज कर सकती है।