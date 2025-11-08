IPL 2026 Retention: आईपीएल-19 के लिए किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी फ्रेंचाइजी और किसे करेंगी रिलीज, इस दिन होगा तय

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर IPL 2025 का खिताब जीता था। (फोटो सोर्स: एक्स@/RCB)
IPL 2026 Retention: आईपीएल 2026 के आगामी सीजन के लिए मिनी ऑक्शन दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकता है। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनी ऑक्शन की 13 से 15 दिसंबर को संभव है। हालाकि इससे पहले सभी दस टीमें खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करेंगी। इसके बाद आईपीएल की टीमों ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और किन्हें रिलीज किया है, इसकी घोषणा करनी होगी। इसके लिए टीमों को रिटेंशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर दी गई है, जिसका प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर होगी।
आईपीएल ऑक्शन इस बार भारत में आयोजित किया जा सकता है, हालांकि इसको लेकर किसी तरह का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। फिलहाल, फ्रेंचाइजी सूत्रों का कहना है कि अगर BCCI भारत में ही मिनी-नीलामी आयोजित करने का फैसला करता है तो इसमें किसी तरह की हैरानी की बात नहीं होगी। बता दें कि पिछली दो सीजन की मिनी ऑक्शन 2023 में दुबई और 2024 में सऊदी अरब के जेद्दा में हुई थी।
फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर तक उन खिलाड़ियों के नाम IPL कमेटी को बताने होंगे, जिन्हें वे रिलीज करना चाहते हैं। हालांकि पिछले सीजन निचले पायदान पर रही चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को रिलीज करने के संकेत नहीं हैं।
दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करन और डेवोन कॉन्वे को चेन्नई सुपर किंग्स रिलीज कर सकती है। आर अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद 5 बार के चैंपियन के पर्स में पहले से ही 9.75 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, CSK ऑक्शन से पहले ट्रेड डील के जरिए राजस्थान के संजू सैमसन को टीम में शामिल करना चाह रही है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बदले चेन्नई से शिवम दुबे और रवींद्र जडेजा को टीम में जोड़ना चाह रही है। राजस्थान रॉयल्स श्रीलंकाई स्पिनर वनिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा को भी रिलीज कर सकती है।
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) वेंकटेश अय्यर रिलीज कर सकती है। वहीं, टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, आकाश दीप, मयंक यादव और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को नई फ्रेंचाइजी की तलाश करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन सबसे चर्चित नामों में से एक होने की उम्मीद है। चोट के कारण ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पिछली ऑक्शन का हिस्सा नहीं थे।
