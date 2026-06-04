पंड्या परिवार में आईं 10 IPL ट्रॉफियां, हार्दिक पंड्या के खराब दौर पर बड़े भाई क्रुणाल पंड्या ने तोड़ी चुप्पी

Krunal Pandya on Hardik Pandya: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 खत्म होने के साथ क्रिकेट जगत में इस समय एक चर्चा उठ रही है जो है पंड्या परिवार की 10 आईपीएल ट्रॉफियां। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस सीजन लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे क्रुणाल पंड्या, जिन्होंने अपने करियर की 5वीं आईपीएल ट्रॉफी उठाई। लेकिन इस जश्न के बीच, हर किसी की नजरें छोटे भाई हार्दिक पंड्या पर हैं, जिनके लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा। जब क्रुणाल से हार्दिक के साथ उनके रिश्तों और दोनों के बीच की ट्यूनिंग पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कई दिलचस्प बातें सामने रखीं।