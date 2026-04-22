IPL 2026 में प्लेऑफ के जादुई आंकड़े से कौन कितना दूर? ये टीम एक मैच हारते ही हो जाएगी बाहर

प्लेऑफ्स के लिए क्‍वालीफाई करने के जादुई आंकड़े की बात करें तो पिछले सीजन में यानि 2025 के आईपीएल में पंजाब किंग्‍स ने 19 अंकों और +0.372 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर रहते हुए क्‍वालीफाई किया था। जबकि इतने ही अंक और +0.301 के नेट रन रेट क्‍वालीफाई करने वाली आरसीबी दूसरे नंबर पर थी। वहीं, गुजरात टाइटंस ने 18 अंक और +0.254 के नेट रन रेट से तीसरे नंबर पर रहते हुए क्‍वालीफाई किया था तो मुंबई इंडियंस 16 अंक और +1.142 के नेट रेट के साथ क्‍वालीफाई करने वाली चौथी टीम थी। इस आधार पर देखें तो प्लेऑफ्स में पहुंचने का जादुई आंकड़ा 16 अंक है।