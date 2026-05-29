GT vs RR Pitch Report: मुल्लानपुर में बोलती है बल्लेबाजों की तूती, गुजरात टाइटंस पर भारी राजस्थान रॉयल्स के आंकड़े

दरअसल, पंजाब किंग्स का ये होम वेन्यू इस सीजन का सबसे फ्लैट ट्रैक रहा है। कम स्कोर वाले पहले गेम के बाद यहां पिछली चार पहली पारियों का टोटल 219, 254, 222, और 243 रहा है। इसका मतलब है कि यहां एक बार फिर बल्‍लेबाजों की चांदी होने वाली है। वहीं, अगर इस वेन्‍यू पर राजस्‍थान रॉयल्‍स की बात करें तो उसका पड़ा भारी है। यहां जीटी पहले मैच में सिर्फ 162 रन ही बना सकी थी। जबकि इस बार यहां आरआर ने एलिमिनेटर में 243 रन बनाए थे।