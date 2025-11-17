Patrika LogoSwitch to English

IPL 2026: संजू सैमसन के जाते ही इस दिग्गज की हुई कोचिंग स्टाफ में एंट्री, राजस्थान रॉयल्स ने बनाया हेड कोच

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगाकारा को फिर से अपना नया हेड कोच बनाया है। पिछले सीजन में हेड कोच की कमान पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के हाथों में थी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 17, 2025

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स ने नए हेड कोच का ऐलान किया (Photo - IPL Offical site)

Rajasthan Royals New Head coach: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने नए कोच का ऐलान कर दिया है। फ्रेंचाईजी ने श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा को एक बार फिर अपना हेड कोच नियुक्त किया है। संगाकारा अब टीम के डायरेक्टर के साथ -साथ हेड कोच की ज़िम्मेदारी भी संभालेंगे।

राहुल द्रविड़ के बाद फिर कुमार संगाकारा बने हेड कोच

पिछले सीजन में हेड कोच की कमान पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के हाथों में थी, जिन्होंने अगस्त 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। द्रविड़ ने फ्रेंचाइजी को एक व्यापक भूमिका की पेशकश ठुकरा दी और आगे बढ़ने का फैसला किया। द्रविड़ के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स केवल चार मैच जीत सकी थी और अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही थी। हालांकि पिछले सीजन टीम चोटिल खिलाड़ियों से परेशान थी। जिसका असर उनके प्रदर्शन में भी पड़ा था।

पहले भी संभाल चुके हैं यह ज़िम्मेदारी

टीम के कप्तान संजू सैमसन भी अब राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा नहीं रहेंगे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें एक बड़ी ट्रेड डील में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) भेज दिया है। बदले में राजस्थान को रवींद्र जडेजा (14 करोड़ रुपये) और सैम करन (2.4 करोड़ रुपये) मिले हैं, जबकि सैमसन की सैलरी 18 करोड़ रुपये ही रही।

संगाकारा की कोचिंग में फ़ाइनल तक गया था राजस्थान रॉयल्स

संगाकारा का राजस्थान रॉयल्स से पुराना नाता है। उन्होंने 2021 में फ्रेंचाइजी का दामन थामा था और 2021 से 2024 तक मुख्य कोच रहे। उनकी कोचिंग में संजू सैमसन की कप्तानी वाली टीम ने चार सीजनों में दो बार प्लेऑफ में जगह बनाई। 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने 17 साल का इंतजार खत्म कर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन गुजरात टाइटंस से हार गई। 2023 में पांचवें स्थान पर रहने के बाद आईपीएल 2024 में वे फिर प्लेऑफ पहुंचे, जहां क्वालीफायर-2 में हार का सामना करना पड़ा।

संगाकारा का क्रिकेटिंग करियर

कुमार संगकारा के शानदार करियर पर नजर डालें तो इस दिग्गज श्रीलंकाई बल्लेबाज ने अपने पूरे प्रोफेशनल क्रिकेट करियर में कुल 103 शतक लगाए हैं। टेस्ट क्रिकेट संगकारा ने 134 मैच में 57.40 के शानदार औसत से 12,400 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 38 शतक निकले हैं। वनडे में उन्होंने 404 मैच में 41.98 की बेहतरीन औसत से 14,234 रन बनाए हैं। इस दौरान संग ने 25 शतक जड़े हैं।

फर्स्ट-क्लास और लिस्ट- ए क्रिकेट को मिलाकर संगकारा ने अपने करियर में ठीक 103 शतक जड़े, जो उन्हें दुनिया के सबसे विपुल रन-मशीन विकेटकीपर-बल्लेबाजों में से एक बनाता है। संगकारा न सिर्फ तकनीक के मास्टर थे, बल्कि दबाव में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज भी माने जाते थे। श्रीलंका क्रिकेट के लिए उनका योगदान अमिट है।

नया कप्तान चुनना सबसे बड़ी चुनौती

हेड कोच बनाने के बाद संगाकारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीम को नया कप्तान देना है। टीम में यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। जडेजा का अनुभव कप्तानी और ऑलराउंडर भूमिका में बड़ा सहारा बनेगा। संगाकारा को मिनी ऑक्शन से पहले जल्द ही बेस्ट प्लेइंग इलेवन तय करनी होगी। फ्रेंचाइजी ने सात खिलाड़ियों को रिलीज भी किया है, जिससे नई शुरुआत का रास्ता साफ है।

संगाकारा की नियुक्ति पर क्या बोले मनोज बडाले?

राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले ने संगाकारा की नियुक्ति पर कहा, "कुमार की मुख्य कोच के रूप में वापसी पर हमें बेहद खुशी है। इस समय टीम की जरूरतों को देखते हुए, हमें लगा कि उनके नेतृत्व में टीम को सही संतुलन मिलेगा। एक लीडर के रूप में कुमार पर हमारा हमेशा पूरा भरोसा रहा है। उनकी स्पष्टता, धैर्य और क्रिकेट की समझ टीम को अगले चरण में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।"

Asia Cup 2025 India Squad

Updated on:

17 Nov 2025 12:44 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: संजू सैमसन के जाते ही इस दिग्गज की हुई कोचिंग स्टाफ में एंट्री, राजस्थान रॉयल्स ने बनाया हेड कोच

