IPL 2026: संजू सैमसन के जाते ही इस दिग्गज की हुई कोचिंग स्टाफ में एंट्री, राजस्थान रॉयल्स ने बनाया हेड कोच

संगाकारा का राजस्थान रॉयल्स से पुराना नाता है। उन्होंने 2021 में फ्रेंचाइजी का दामन थामा था और 2021 से 2024 तक मुख्य कोच रहे। उनकी कोचिंग में संजू सैमसन की कप्तानी वाली टीम ने चार सीजनों में दो बार प्लेऑफ में जगह बनाई। 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने 17 साल का इंतजार खत्म कर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन गुजरात टाइटंस से हार गई। 2023 में पांचवें स्थान पर रहने के बाद आईपीएल 2024 में वे फिर प्लेऑफ पहुंचे, जहां क्वालीफायर-2 में हार का सामना करना पड़ा।