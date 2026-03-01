RR के बॉलर्स ने मचाई सनसनी, स्टार और धाकड़ बल्लेबाजों से भरी CSK की बैटिंग को कर दिया तहस-नहस

शिवम दुबे सिर्फ एक छक्का लगा सके और रवींद्र जडेजा का शिकार बने। इसके बाद टीम की हालत और खराब हो गई। आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन ने चेन्नई सुपर किंग्स की लाज बचाई। एक समय टीम 80 रन के आसपास सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन ओवरटन की 43 रनों की पारी ने टीम को 127 तक पहुंचाया। इसके बाद नूर अहमद और मैट हेनरी 5-5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अंशुल कंबोज 10 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद रहे। ओवरटन ने 36 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए और आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट हुए।