Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Retention: शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा

वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड को अगले साल के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीज़न से पहले मुंबई इंडियंस ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को ट्रेड किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 13, 2025

Sherfane Rutherford

Sherfane Rutherford Traded to MI, IPL 2026 Retention: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को अगले साल के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन से पहले गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया गया। बता दें कि शेरफेन रदरफोर्ड को गुजरात टाइटंस ने पिछले सीजन 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब वह अपनी मौजूदा कीमत पर IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए 13 मैच खेले और 157.29 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए हैं। 27 वर्षीय यह क्रिकेटर इससे पहले आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (2019) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2022) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह 2020 में मुंबई इंडियंस और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे, लेकिन उस सीजन वह प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे।

मुंबई इंडियंस से जुड़े शार्दुल ठाकुर

इससे पहले शार्दुल ठाकुर को लेकर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ट्रेड हुआ। अब ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर IPL 2026 में मुंबई इंडियंस की जर्सी में नजर आएंगे। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपए के ट्रेड वैल्यू पर अपनी टीम में शामिल किया।

ध्यान रहे कि IPL 2025 में शार्दुल ठाकुर को ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा था। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Updated on:

13 Nov 2025 07:10 pm

Published on:

13 Nov 2025 06:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Retention: शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ईशान किशन को वापस मुंबई इंडियंस में लौट जाना चाहिए”, रिटेंशन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

Ishan Kishan IPL Record
क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने…. रोहित शर्मा और विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा ने दी चेतावनी

ROhit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल की पहली ट्रेड डील का एलान, मुंबई इंडियंस ने इस ऑलराउंडर को 2 करोड़ में लखनऊ से खरीदा

MI vs DC
क्रिकेट

Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड की चिंता बढ़ी, यह खतरनाक तेज गेंदबाज हुआ चोटिल

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया का लकी चार्म है ये खिलाड़ी, जब-जब खेला तब-तब मिली जीत

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.