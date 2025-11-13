IPL 2026 Retention: शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए 13 मैच खेले और 157.29 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए हैं। 27 वर्षीय यह क्रिकेटर इससे पहले आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (2019) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2022) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह 2020 में मुंबई इंडियंस और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे, लेकिन उस सीजन वह प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे।