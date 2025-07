क्रिकेट में अजूबा, टी-20 में 26 वर्षीय गेंदबाज ने पांच गेंद में 5 विकेट लेकर किया हैरान

Ireland's Curtis Campher takes five wickets in five balls: फटाफट क्रिकेट में आप अकसर बल्लेबाजों को गेंदबाजों को हावी होते हुए देखते हैं, लेकिन टी-20 फॉर्मेंट में इसके उलट कुछ ऐसा हुआ जो किसी अजूबे से कम नहीं है। जी हां! हम बात कर रहे हैं आयरलैंड के 26 वर्षीय ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर की, जिसने क्रिकेट जगत में अपनी घातक गेंदबाजी से हर किसी को अचंभित कर दिया है।