आयरलैंड को झटका, टी-20 में 58 गेंद शतक लगाने वाला यह धाकड़ खिलाड़ी बांग्लादेश दौरे से बाहर

रॉस अडायर को लेकर क्रिकेट आयरलैंड के मेडिकल सर्विस और फिजियोथेरेपी प्रमुख मार्क रौसा ने कहा, यह उनके के लिए दुर्भाग्य की बात है। उनके रवाना होने से कुछ समय पहले उन्हें घुटने में दर्द हुआ। एहतियातन हमने स्कैन कराया। उनकी घुटने की हड्डी में खिंचाव का पता चला। चोट से रिववरी होने और फरवरी में टी-20 वर्ल्ड कप में संभावित भागीदारी को देखते हुए अडायर को बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर करने का फैसला लिया गया है। यहां बता दें कि पिछले साल के आखिर में रॉस अडायर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20I में 58 गेंदों में शतक लगाया था।