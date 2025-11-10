आयरलैंड को झटका, टी-20 में 58 गेंद शतक लगाने वाला यह धाकड़ खिलाड़ी बांग्लादेश दौरे से बाहर

आयरलैंड क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
Bagladesh vs Ireland: बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच 27 नवंबर से 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जानी है। इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आयरलैंड को जोरदार झटका लगा है। दरअसल, दाएं हाथ के बल्लेबाज रॉस अडायर घुटने की हड्डी में खिंचाव के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसकी जानकारी क्रिकेट आयरलैंड की तरफ से सोमवार को दी गई।
क्रिकेट आयरलैंड ने रॉस अडायर की जगह जॉर्डन नील की टीम में जगह दी गई है। आपको बता दें कि जॉर्डन नील ने आयरलैंड के लिए इस साल मई में डेब्यू किया था, हालांकि चोट के चलते वह घरेलू सीजन का बड़ा हिस्सा नहीं खेल सके। बांग्लादेश और आयरलैंड 11 से 23 नवंबर के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी।
रॉस अडायर को लेकर क्रिकेट आयरलैंड के मेडिकल सर्विस और फिजियोथेरेपी प्रमुख मार्क रौसा ने कहा, यह उनके के लिए दुर्भाग्य की बात है। उनके रवाना होने से कुछ समय पहले उन्हें घुटने में दर्द हुआ। एहतियातन हमने स्कैन कराया। उनकी घुटने की हड्डी में खिंचाव का पता चला। चोट से रिववरी होने और फरवरी में टी-20 वर्ल्ड कप में संभावित भागीदारी को देखते हुए अडायर को बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर करने का फैसला लिया गया है। यहां बता दें कि पिछले साल के आखिर में रॉस अडायर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20I में 58 गेंदों में शतक लगाया था।
वहीं, आयरलैंड टीम के मुख्य चयनकर्ता एंड्रयू व्हाइट ने कहा, टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए बांग्लादेश दौरे से बाहर होने रॉस अडायर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2025 में उन्होंने मिले मौकों पर अपनी उपयोगिता साबित की है। बांग्लादेश के खिलाफ उनके प्रदर्शन को देखने के लिए हम बेहद उत्सुक थे।
उन्होंने कहा कि अगले साल के टी20 विश्व कप के लिए कुछ संयोजन हैं, जिन्हें हम तलाशने के लिए उत्सुक हैं। जॉर्डन नील टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने रहेंगे। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अतीत में दिखाया है कि वे शीर्ष क्रम पर बल्लेबाजी के लिए सक्षम हैं। इससे हमें बल्लेबाजी लाइन-अप को अधिक लचीलापन बनाने की अनुमति मिलती है। मध्यक्रम में बेन कैलिट्ज़ हमें वह विविधता प्रदान करेंगे। यह दौरा हमें यह देखने का एक बहुत जरूरी अवसर देता है कि कैसे कई खिलाड़ी विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों के अनुरूप ढलते हैं।
