इंग्लैंड का युवा बल्लेबाज तोड़ेगा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान से रह जाएंगे पीछे

अगर जैकब बेथेल और मंसूर अली खान के बीच तुलना करें तो बेथेल को 21 साल 296 दिन में इंग्लैंड के टी20 फॉर्मेट की कप्तानी दी गई है। वहीं, मंसूर अली खान को 21 साल 77 दिन की उम्र में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। ऐसे में पटौदी बेथेल से भी कम उम्र में कप्तान बने थे। टेस्ट और टी20 दोनों फॉर्मेट में कप्तानी का स्तर बिल्कुल अलग होता है। टेस्ट की कप्तानी मुश्किल होती है। इस आधार पर भी मंसूर अली खान पटौदी को श्रेष्ठ माना जा सकता है।